Autoritățile bulgare au început operațiunea de securizare și remorcare a unui petrolier din așa-numita "flotă fantomă" a Rusiei, navă sancționată de Occident și avariată în urma unui atac cu drone ucrainene, relatează AFP, citat de Agerpres. Petrolierul, ajuns în apele teritoriale ale Bulgariei după ce a fost remorcat din largul Turciei, este considerat un potențial risc pentru navigație și pentru mediul marin.

Bulgaria remorchează o navă din "flota fantomă" a Rusiei, lovită de drone ucrainene - Captură X

"Sofia întreprinde aceste acţiuni nu din proprie iniţiativă, ci în conformitate cu dreptul maritim pentru a asigura securitatea navigaţiei şi pentru a proteja mediul marin", a declarat Ministerul bulgar al Transporturilor într-un comunicat transmis luni AFP.

Proprietarul navei, somat să o scoată din apele teritoriale

"Proprietarul navei Kairos a primit ordin, pe cheltuiala şi responsabilitatea sa, să scoată nava din apele teritoriale bulgare", dar "nu a luat măsurile necesare", a adăugat el.

Nava Kairos, care navighează sub pavilion gambian, este supusă sancţiunilor occidentale deoarece aparţine "flotei fantomă" a Rusiei care se ocupă cu traficul ilegal de petrol.

Ea se îndrepta către un port rusesc când a fost lovită la sfârşitul lunii noiembrie de drone ucrainene, alături de o altă navă.

Nava Kairos a fost remorcată de o navă turcească la aproximativ 700 de metri de coasta bulgară, în Marea Neagră.

Recuperarea navei, condiționată de plata costurilor

Nava turcă s-a întors apoi în Turcia, potrivit Bulgariei, care a deplâns lipsa de informaţii din partea Ankarei.

"Operaţiunea de remorcare a navei Kairos este în desfăşurare către un loc sigur, unde va rămâne în starea sa actuala de nenavigabilitate, fără a reprezenta un risc sau a obstrucţiona navigaţia", a explicat Ministerul bulgar al Transporturilor.

"Proprietarul va putea recupera nava şi va organiza scoaterea acesteia din apele teritoriale bulgare după rambursarea cheltuielilor suportate pentru operaţiunea de remorcare", a adăugat aceeaşi sursă.

