Bulgaria remorchează o navă din "flota fantomă" a Rusiei, lovită de drone ucrainene
Autoritățile bulgare au început operațiunea de securizare și remorcare a unui petrolier din așa-numita "flotă fantomă" a Rusiei, navă sancționată de Occident și avariată în urma unui atac cu drone ucrainene, relatează AFP, citat de Agerpres. Petrolierul, ajuns în apele teritoriale ale Bulgariei după ce a fost remorcat din largul Turciei, este considerat un potențial risc pentru navigație și pentru mediul marin.
"Sofia întreprinde aceste acţiuni nu din proprie iniţiativă, ci în conformitate cu dreptul maritim pentru a asigura securitatea navigaţiei şi pentru a proteja mediul marin", a declarat Ministerul bulgar al Transporturilor într-un comunicat transmis luni AFP.
Proprietarul navei, somat să o scoată din apele teritoriale
"Proprietarul navei Kairos a primit ordin, pe cheltuiala şi responsabilitatea sa, să scoată nava din apele teritoriale bulgare", dar "nu a luat măsurile necesare", a adăugat el.
Nava Kairos, care navighează sub pavilion gambian, este supusă sancţiunilor occidentale deoarece aparţine "flotei fantomă" a Rusiei care se ocupă cu traficul ilegal de petrol.
Ea se îndrepta către un port rusesc când a fost lovită la sfârşitul lunii noiembrie de drone ucrainene, alături de o altă navă.
Nava Kairos a fost remorcată de o navă turcească la aproximativ 700 de metri de coasta bulgară, în Marea Neagră.
Recuperarea navei, condiționată de plata costurilor
Nava turcă s-a întors apoi în Turcia, potrivit Bulgariei, care a deplâns lipsa de informaţii din partea Ankarei.
"Operaţiunea de remorcare a navei Kairos este în desfăşurare către un loc sigur, unde va rămâne în starea sa actuala de nenavigabilitate, fără a reprezenta un risc sau a obstrucţiona navigaţia", a explicat Ministerul bulgar al Transporturilor.
"Proprietarul va putea recupera nava şi va organiza scoaterea acesteia din apele teritoriale bulgare după rambursarea cheltuielilor suportate pentru operaţiunea de remorcare", a adăugat aceeaşi sursă.
