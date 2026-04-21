Cum arată transformatoarele care au luat foc la CET Vest București. Lista blocurilor rămase fără apă caldă

Cauza incidentului care a afectat luni seară CET Vest din Capitală, a fost un defect electric apărut în staţia de 6 kV, anunţă marţi ELCEN, care precizează că avaria nu are impact asupra consumatorilor de energie electrică şi că sunt în curs măsuri pentru asigurarea continuităţii furnizării agentului termic. Potrivit informaţiilor Observator au fost afectate trei transformatoare. La modernizarea din 2009 a CET VEST nu au fost incluse şi acestea. Utilităţile sunt cele din centrala veche, din anii '70, însă ele au fost modernizate în anii 2000, mai spun sursele Observator.

”Electrocentrale Bucureşti S.A. (ELCEN) anunţă producerea unui incendiu în incinta CET Bucureşti Vest. În cursul acestei nopţi, 20 aprilie, s-a produs un incendiu care a afectat două transformatoare electrice de 110/6 kV, precum şi echipamente aferente staţiilor electrice interne. Din primele evaluări tehnice, cauza incidentului a fost un defect electric apărut în staţia de 6 kV din incinta CET Bucureşti Vest.

În această staţie se afla inclusiv tabloul de comandă pentru tensiunea de curent continuu, care asigură alimentarea sistemelor de protecţie electrică. În urma incendiului, acest tablou a fost avariat, ceea ce a condus la scoaterea din funcţiune a protecţiilor electrice şi, implicit, la propagarea defectului în cascadă către staţia de 6 kV servicii generale şi către cele două transformatoare de 110/6 kV, unde s-au produs, de asemenea, incendii”, precizează ELCEN.

Incendiul a fost lichidat în cursul nopţii de către echipele de intervenţie, iar în prezent se desfăşoară activităţi de evaluare a pagubelor şi de stabilire a măsurilor tehnice necesare.

Mii de blocuri, afectate

În ceea ce priveşte alimentarea cu energie termică, avaria produsă face, pentru moment, imposibilă funcţionarea CET Bucureşti Vest. ”În colaborare cu Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti, au fost iniţiate manevrele necesare pentru preluarea consumatorilor arondaţi acestei centrale de către CET Grozăveşti, astfel încât continuitatea furnizării agentului termic să fie asigurată. În perioada următoare, în incinta CET Bucureşti Vest se vor desfăşura lucrări de reparaţii şi intervenţii tehnice specifice pentru remedierea avariilor produse”, informează ELCEN.

În urma exploziei produse la CET Vest, mii de locuințe din mai multe sectoare ale Capitalei au fost afectate de avarii la sistemul de termoficare. Cele mai multe probleme s-au înregistrat în Sectorul 6, unde peste 1.300 de blocuri au fost afectate, urmat de Sectorul 5 cu 727 de blocuri, Sectorul 1 cu 235 și Sectorul 4 cu 184. În total, avariile au impactat peste 2.400 de blocuri din București, în special din sectoarele 1, 5 și 6, ca urmare a incidentului de la CET Vest.

Sector 1: 235 de blocuri afectate

Sector 4: 184 de blocuri afectate

Sector 5: 727 de blocuri afectate

Sector 6: 1.300 de blocuri afectate

