Explozie, urmată de un incendiu la CET Vest Bucureşti. Flăcările au cuprins 3 transformatoare electrice

Noapte de foc şi panică în sectorul 6 din Capitală. O explozie urmată de incendiu la CET Vest a băgat în alertă autorităţile şi a lăsat, pentru câteva momente, cartiere întregi în beznă. Flăcările uriaşe au cuprins trei transformatoare electrice, iar focul a fost alimentat de cantităţi uriaşe de ulei. Intervenţia pompierilor s-a transformat imediat într-o cursă contracronometru.

"I-auzi, ce-au pornit alarmele, băi, frate! Ia uite ce foc a luat. Mamă". Prima explozie a avut loc în jurul orei 23 şi 30 de minute. Treziţi din somn, locuitorii din mai multe sectoare din Bucureşti au simţit imediat efectele. Curentul a căzut brusc, preţ de câteva secunde, iar liniştea a fost spartă de sirenele echipajelor de intervenţie. Au fost anunţaţi de avarie şi printr-un mesaj trimis de Termoalert.

"Deci a bubuit, a sărit în aer. Deci nu vrei să ştii ce foc, că s-a luat şi curentul. A fost un vuiet foarte puternic. Am ieşit afară să filmez să văd ce se întâmplă. Am văzut fum foarte dens şi deodată a fost o bubuitură şi a fost o pană de curent de 3-4 secunde. Mi-am luat lucrurile din casă, am plecat, am zis să nu stau în zonă că cine ştie", spun martorii.

Au mai urmat şi alte bubuituri. Flăcările uriaşe au putut fi observate de la kilometri depărtare. "M-am panicat puţin deoarece nu mă aşteptam să se întâmple asta şi ştiind că este şi centrală, am zis că băi s-ar putea întâmpla chiar mai rău", spune un martor.

La ora 12:30, şi pentru siguranţa pompierilor, autorităţile au oprit alimentarea cu energie electrică a termocentralei. 16 autospeciale cu apă şi spumă au fost mobilizate de urgenţă la faţa locului, inclusiv una de stingere cu azot, folosită în cazul instalaţiilor electrice. Totul, ca să ţină sub control incendiul.

Prima explozie ar fi pornit de la un transformator care conţinea o cantitate mare de ulei industrial, iar mai apoi flăcările s-au extins rapid la alte două transformatoare. Transformatoarele foloseau uleiul ca agent de răcire.

"Este vorba de aproximativ 40 de tone de ulei. Risc de extindere foarte mic la acest moment şi nu avem victime", a declarat Raed Arafat, şeful DSU. "În momentul de faţă, nu mai arde cu flacără la nivelul transformatoarelor. Intervenim în continuare pentru răcirea zonei de intervenţie", a declarat Ştefan Eduard, ISU B-IF.

Incendiul la una dintre cele mai importante surse de energie ale Capitalei

Incendiul a lovit într-una dintre cele mai importante surse de energie ale Capitalei. În CET Bucureşti Vest, care funcţionează încă din 1972, se produce atât energie electrică, cât şi energie termică pentru bucureşteni.

"Avem aproximativ 40-50 de oameni care au fost chemaţi şi care lucrează pentru evaluarea pagubelor. Singurele efecte care există pentru dimineaţă sunt cele referitoare la alimentarea cu apă caldă. În Drumul Taberei, parţial Grozăveşti, parţial Militari", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Primele evaluări au arătat avarii majore la instalaţiile afectate, iar procesul de remediere ar putea dura chiar şi un an. În acest caz, se lucrează la foc automat, astfel încât reparaţiile să fie finalizate până în luna septembrie, pentru a nu pune în pericol furnizarea agentului termic de iarna viitoare.

