O familie din Galați a stârnit revoltă pe strada pe care locuiește după ce a pus stăpânire pe trotuarul din faţa curții. Cel puțin așa pare de când în dreptul proprietății au apărut mai multe limitatoare de acces folosite, de obicei, de primărie în oraș. Culmea, opritoarele au fost montate chiar de societatea aflată în subordinea primăriei. Vecinii se simt nedreptățiți, dar spun că nu pot face nimic pentru că se confruntă cu o familie influentă.

În urmă cu o lună, pe o stradă din Galați s-au finalizat lucrările de reasfaltare a trotuarului. La scurt timp după, în dreptul unei singure proprietăți au început alte lucrări. De data aceasta de montare a unor limitatoare de acces.

"Și cealaltă parte a străzii a fost modernizată, trotuarul mai ales reasfaltat, în schimb nu sunt nicăieri montate în dreptul proprietăților astfel de bile limitatoare cum sunt aici", a transmis Adrian Obreja, reporter Observator.

Vecinii sunt revoltați și acuză că totul a fost posibil pentru că unul dintre proprietarii locuinței lucrează în cadrul primăriei.

"Toți vecinii sunt nemulțumiți, dar în mare parte le este frică să vorbească pentru că sunt de temut. Ei cred că dacă au bani pot să conducă și Galațiul. Am vorbit la poliția locală și mi-a zis să-mi văd de treaba mea că nu e bine să facem valuri", a spus un vecin.

"Orice proprietar, fie că vorbim de persoană fizică, fie că vorbim de asociații de proprietari poate solicita administratorului drumului care este primăria și care administrează și domeniul public amplasarea unor limitatoare de acces argumentând, desigur, în fiecare caz în parte", a declarat Petrică Pațilea, purtător de cuvânt al Primăriei Galați.

Proprietarii locuinței spun că au cerut limitatoarele de acces din cauza mașinilor care ar fi circulat cu viteză pe trotuar.

Proprietară: "Am făcut o solicitare scrisă pentru că era raliu în fața porții, din cauza asta. Adică le-am dat și film să vadă cum se plimbă cu mașinile prin față."

Reporter: Mai aveți clipul, să mi-l trimiteți și mie?

Proprietară: "Da"

Până la momentul difuzării acestui material, Observator nu a primit imaginile. Poliția face acum verificări pentru a stabili dacă limitatoarele sunt montate legal, mai ales că în zonă există un panou ce permite parcarea mașinilor pe trotuar.

"Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Galați efectuează verificări în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și în funcție de rezultatul acestora vor fi dispuse măsurile legale care se impun", a transmis Felicia Tudoran, purtătoare de cuvânt IPJ Galați.

În oraș, pe aceeași stradă mai sunt limitatoare montate pe trotuar, perpendicular pe stradă. Dar sunt în dreptul căilor pentru acces auto, nu în dreptul întregii proprietăți, cum se întâmplă în acest caz.

