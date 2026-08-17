Un partid din UK vrea să nu mai dea ajutoare sociale străinilor. Sunt vizaţi cetăţenii UE, rezidenți legali

Reform UK, partidul britanic condus de Nigel Farage, politicianul de extremă dreapta, doreşte să excludă de la ajutoare sociale străinii, inclusiv cetăţenii Uniunii Europene care sunt rezidenți legal în Regatul Unit, în cazul în care va ajunge la putere, confirmă luni un purtător de cuvânt al partidului, potrivit Agerpres.

Printr-un astfel de plan, dezaprobat deja de laburiştii aflaţi la conducerea guvernului şi de conservatorii din opoziţie, partidul Reform UK doreşte să economisească anual 21 de miliarde de lire sterline (24,57 miliarde de euro), la sfârşitul celui de-al cincilea an de aplicare.

Dar, eventuala implementare a propunerii ar implica renegocierea acordului privind Brexitul cu Uniunea Europeană şi i-ar afecta de asemenea pe britanicii stabiliţi în UE, întrucât aceştia ar pierde la rândul lor drepturi echivalente pe bază de reciprocitate.

Conform acordului privind Brexitul, cetăţenii din ţările UE care au statut de rezidenţi permanenţi în Regatul Unit au dreptul la ajutoare sociale în condiţii egale cu cetăţenii britanici.

Articolul continuă după reclamă

"A-i obliga pe lucrătorii britanici să plătească ajutoare pentru străini nu este doar o absurditate economică, ci pur şi simplu imoral", a argumentat purtătorul de cuvânt al Reform UK care a vorbit despre acest plan, Robert Jenrick.

"Oamenii sunt mai mult decât dispuşi să-şi ajute vecinii în vremuri dificile, dar contribuabilul britanic nu îşi poate permite să subvenţioneze întreaga planetă, mai ales pe aceia care nu au contribuit la sistem", a subliniat el.

Conform planului, care însă ar putea fi luat mai serios în discuţie numai dacă partidul Reform UK câştigă alegerile generale, ce vor avea loc abia în anul 2029, imigranţii rezidenţi cu statut legal în Regatul Unit nu vor mai putea obţine ajutoare sociale precum subvenţii pentru locuinţe, ajutoare de şomaj, alocaţii pentru copii destinate familiilor fără resurse sau ajutoare de invaliditate.

Reform UK are o serie de propuneri pe combaterea imigraţiei

Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de propuneri ale Reform UK, aproape toate concentrându-se pe combaterea imigraţiei. Nigel Farage a propus vara trecută un plan de abrogare a unor părţi din legislaţia privind drepturile omului, pentru a permite expulzarea în masă a migranţilor ilegali care continuă să traverseze Canalul Mânecii şi a avertizat că Regatul Unit se apropie de o situaţie de "tulburări sociale majore" din cauza migraţiei scăpate de sub control de actualul guvern laburist şi de precedentul guvern conservator.

Reform UK este în prezent pe locul doi în sondaje, în urma Partidului Laburist, după ce timp de mai mult de un an a ocupat primul loc, pe fondul creşterii îngrijorării faţă de fenomenul migraţiei ilegale. La ultimele alegeri locale şi regionale din luna mai acest partid de extremă-dreapta a obţinut câştiguri spectaculoase, dar acum se confruntă cu provocarea dificilă de a-şi menţine această popularitate încă trei ani, până la următoarele alegeri generale la termen.