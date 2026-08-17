Nişte părinţi din Roman au decis că nu mai pot avea grijă de cei trei copii, aşa că i-au abandonat chiar la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială. O poveste pe cât de şocantă, pe atât de revoltătoare, care scoate la lumină, din nou, eşecul sistemului de asistenţă socială din România. Un sistem care nu a ştiut că fratele acestor copiii murise în condiţii suspecte cu numai două luni în urmă, deşi spitalul a făcut sesizări. Nimeni nu a făcut verificări mai departe. Autorităţile programaseră o întâlnire cu familia abia la finalul acestei luni.

Gemene de numai un an şi o soră de doi ani şi jumătate. Trei fetiţe abandonate de familie... şi de stat. Părinţii lor i-au şocat pe angajaţii Direcției de Asistență Socială din Roman când au venit la sediul instituţiei şi le-au spus că, pur şi simplu, nu le mai vor. Nu o perioadă, nu până se pun pe picioare, ci pentru totdeauna.

"Cei doi parteneri s-au prezentat la Direcţia de Asistenţă Socială Roman, ar fi declarat că nu-şi mai doresc să-şi asume creşterea acestor copii. Colegii de la Roman au încercat să-i consilieze, să identifice alte soluţii, rude care să-şi asume îngrijirea copiilor. Nu s-a reuşit şi atunci ne-au anunţat pe noi", a declarat Magda Vasilache, purtător de cuvânt DGASPC Neamț.

A urmat o anchetă socială, care a arătat că nici condițiile în care trăiau copiii nu erau cele mai potrivite.

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"Acolo era mama concubinului cu încă nişte fraţi ai concubinului care erau cu copilul, dar într adevăr, copiii erau într- o formă de abandon din punct de vedere al grijilor. Erau cu hăinuţele neschimbate de ani de zile, de zile întregi, cu pampers, la fel şi lucrătorii noştri au solicitat alte hăinuţe, să îi schimbe, ca să poată să îi preia pe copii", a declarat Laurențiu Dan Leoreanu, primarul municipiului Roman.

Le-au abandonat pentru totdeauna

Aşa că fetiţele au fost plasate în grija unui asistent maternal.

"Asistentii maternali au anunţat că azi vor merge cu copiii la medicul de familie, iar în perioada următoare îi vor prezenta la medicii specialişti pentru evaluari medicale complexe", a declarat Magda Vasilache, purtător de cuvânt DGASPC Neamț.

Familia nu era monitorizată de serviciile sociale, deşi un mare semnal de alarmă a existat. Părinţii care şi-au părăsit copiii ar mai fi pierdut luna trecută un bebeluş de doar două luni, care a murit în spital. O urgenţă pe care Asistenţa Socială a tratat-o superficial. A programat o întâlnire cu familia abia la sfârşitul acestei luni, deşi spitalul din Iaşi a informat Direcţia de Protecţie a Copilului că are internat un sugar cu sindromul copilului zgâlţâit. Cu alte cuvinte, era semnalat un abuz. Numai că adresa de domiciliu a părinţilor a fost trecută greşit în notificare. Strada Ion Creangă din Roman a fost confundată cu localitatea Ion Creangă.

"Noi nu deţinem informaţoo despre ce s-a întâmplat cu alt copil. Noi am luat 3 copii în acea zi evaluarea a fost făcuta doar pentru 3 copii. Această familie nu se află în atenţia Directiei de Asistenţă Socială a Municipiului Roman întrucât nu am primit nicio sesizare oficială nu s-a ştiut că ei locuiesc pe raza Municipiului Roman. Domiciliul în fapt nu coincide cu domiciliul legal. Nu am primit nicio sesizare, nu am avut cunoştinţă de acest caz până nu s-a prezentat mama împreună cu partenerul şi au cerut sprijinul nostru", a declarat Otilia Puşcaşu, asistentă socială.

Un sprijin venit prea târziu, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul altor tragedii. Anchetaţi deja, părinţii îşi menţin decizia. Nu-şi mai doresc copiii înapoi