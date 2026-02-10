O fetiţă de 4 ani din Teleorman a ajuns în comă la Spitalul Marie Curie din Capitală, iar poliţia a deschis o anchetă pentru tentativă de omor. Copila a ajuns iniţial la spitalul din Târgu-Jiu, după ce mama ei a venit cu ea, inconştientă în braţe. Fetiţa era plină de vânătăi, spun martorii, iar mama le-a spus medicilor că a căzut din pat. Cadrele medicale au anunţat însă poliţia.

Este vorba despre o fetiță de 4 ani din județul Teleorman, care a venit împreună cu mama ei pentru câteva zile la Târgu Jiu pentru a vizita operele lui Brâncuși.

Însă, sâmbătă seară, totul a luat o altă întorsătură. Femeia, în vârstă de 20 de ani, a venit pe brațe cu fiica ei la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, spunându-le medicilor că cea mică a căzut din pat și s-a lovit la cap.

Adusă în stare gravă la spital

Însă, medicii au constatat că fetița avea un traumatism cranian grav, multiple vânătăi pe corp și o fractură care, așa cum spun și anchetatorii, nu putea fi provocată dintr-o simplă căzătură.

Cea mică a fost stabilizată și transferată la spitalul Marie Curie din București, unde, în continuare, se află într-o stare extremă de gravă. Poliția și procurării au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor, iar ancheta este în desfășurare pentru a afla detalii ce s-a întâmplat în mai exact și cine este cu adevărat vinovat.

