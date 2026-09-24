O dronă de război a închis pentru prima dată şcolile din Suceava. Astfel de incidente au devenit atât de dese, încât localnicii nu mai iau în serios alertele. Oamenii se duc periculos de aproape de aparatele care pot fi încărcate cu explozibil doar ca să facă o poză.

Nici nu se crăpase de ziuă când mesajele RO-Alert avertizau că o dronă a intrat în spaţiul aerian româneasc pe la graniţa cu judeţul Botoşani şi zboară foarte aproape de casele oamenilor.

Mai multe avioane au fost ridicate de la sol, iar o oră mai târziu a fost trimis în misiune şi un elicopter IAR-330 SOCAT.

Drona a căzut, în final, în mijlocul unei păduri de lângă localitatea Solca, la 45 de kilometri de Suceava.

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Zgomotul puternic a alertat localnicii, care au plecat în căutarea dispozitivului de război.

Au ajuns înaintea poliţiştilor şi s-au apropiat periculos de drona prăbuşită, care, din fericire, nu a explodat.

"M-am dus direct la ea, că cunosc zona. E o dronă foarte mare, vreo 4, 5 metri. A trecut printre copaci şi s-a fărâmat. Încă are becuri aprinse, ceasul încă merge", a povestit un localnic.

"Am verificat marginea pădurii, încolo, pentru că pădurea este foarte deasă şi nu sunt căi de acces motorizat, mai mult pe jos", a spus alt localnic.

Tot localnicii i-au ajutat pe poliţişti să găsească drona şi să securizeze zona.

"Traseul este puţin cam dificil. Deja băieţii din grupul nostru au rupt lăzi, au rupt... pentru a transporta oamenii care sunt specialişti la faţa locului. Este încercuită o rază de 2 kilometri", a spus alt localnic.

Alerta cu dronă a închis temporrar şcolile din patru localităţi din Suceava. Este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru. La Solca, unde s-a prăbuşit drona, învaţă aproape 650 de elevi. Unii dintre ei ajusesera deja in clase când drona brăzda cerul.

"În jur de 200 de copii, copii navetişti. Au reacţionat bine, am îndemnat la calm. I-am ţinut în şcoală până am primit informaţii că zona este sigură", a precizat Maricica Leşan, directorul Liceului Tehnologic "Tomşa Vodă" Solca.

Mesaje RO-Alert s-au dat astăzi nu doar in suceava si botosani, şi în Tulcea, tot după un raid la graniţa cu România.

28 de drone au fost depistate la intrarea în spaţiul nostru aerian doar anul acesta. Alte 42 de drone prăbuşite au fost găsite după apeluri la 112. Avioanele de vânătoare au doborât 4 aparate fără pilot.