Incendiu într-un bloc din Florești. Patru apartamente distruse, oameni blocaţi în balcon, la ultimul etaj

Incendiu de amploare, miercuri, la un bloc din Florești, județul Cluj. Flăcările au cuprins mai multe apartamente și s-au extins parțial la acoperișul clădirii. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale și două autoscări. Până în acest moment, nu au fost anunțate victime, însă surse Observator spun că unii locatari au rămas blocaţi în balcon, la ultimul etaj.

Mobilizare de forțe în Florești, după un incendiu la un bloc - ISU Cluj

Pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca intervin în prezent pentru stingerea unui incendiu, izbucnit la mai multe apartamente ale unui bloc de locuinţe sociale din comuna Florești.

Clădirea este situată pe strada Eroilor. Totodată, potrivit primelor informații, flăcările s-au extins parțial și la acoperișul blocului.

Nu sunt anunțate victime, potrivit autorităților. Patru apartamente au fost distruse de flăcări, iar surse Observator spun că mai mulţi oameni sunt blocaţi pe balcon, la ultimul etaj.

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La fața locului au fost trimise progresiv două autoscări, patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. La momentul actual, acțiunea este încă în desfășurare.