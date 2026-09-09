Rusia: România trimite arme în Ucraina prin punctul de frontieră din R. Moldova bombardat noaptea trecută

Rusia a atacat Starokazacie din regiunea Odesa, punct de frontieră ce face legătură între Ucraina şi Republica Moldova. Atacul a avut loc în noaptea de marţi spre miercuri şi a fost anunţat prima dată de Republica Moldova şi Ucraina, apoi a fost confirmat de Ministerul rus al Apărării.

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Potrivit Ministerului rus al Apărării, atacul a fost executat cu arme de înaltă precizie lansate atât de la sol, cât şi din aer, şi a fost susţinut cu drone de atac. Ruşii susţin că au atacat acest obiectiv pentru că prin acest punct de frontieră treceau convoaie ce transportau arme şi echipamente militare destinate armatei de la Kiev. În urma atacului, doi cetăţeni ucraineni au murit, iar alte două persoane au fost rănite.

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După ce autorităţile ruse au confirmat atacul, informaţia a fost prezentată şi de presa rusă. "Punctul de control ucrainean Starokazacie, situat la granița cu Moldova în regiunea Odesa, și-a suspendat activitatea în urma unor explozii, a informat Serviciul de Gardă de Frontieră de Stat", a scris TASS, agenţia de presă de stat de la Moscova.

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Potrivit jurnaliştilor ruşi, armata rusă a atacat Starokazacie pentru că transporturi de arme ce veneau din România, via Republica Moldova, ajungeau în Ucraina prin acest punct de frontieră din Odesa.