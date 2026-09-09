Cinci persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile după ce au fost implicate în răpirea unei femei, la ieşirea acesteia dintr-un local, a informat miercuri Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa, citat de Agerpres.

Femeie din Constanţa, răpită de pe stradă de propria familie. Maşina agresorilor, interceptată în trafic - Shutterstock

Conform sursei citate, după ce persoana vătămată a ieşit împreună cu partenerul său dintr-un local din municipiul Constanţa, fostul său concubin, inculpatul AA, a prins-o cu mâna de gât şi, ajutat de inculpatul BB, a introdus-o pe aceasta cu forţa într-un autoturism condus de către inculpatul CC, fapte petrecute în noaptea de 7 spre 8 septembrie, în jurul orei 23:15.

Cinci suspecţi, arestaţi preventiv pentru 30 de zile

"În acelaşi timp, inculpaţii DD şi EE l-au împiedicat pe partenerul persoanei vătămate să intervină în ajutorul acesteia, facilitând astfel acţiunile inculpaţilor AA şi BB. Ulterior, inculpaţii AA, BB şi CC au plecat cu persoana vătămată către judeţul Tulcea, autoturismul fiind identificat şi oprit în trafic de către organele de poliţie de pe raza localităţii Mihai Viteazu, iar persoana vătămată a fost eliberată", reiese din comunicatul transmis de procurori.

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Potrivit anchetatorilor, inculpatul DD a săvârşit fapta penală în stare de recidivă. Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa a propus instanţei luarea măsurii arestului preventiv pe o perioadă de 30 de zile, pentru cei cinci suspecţi cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate, propunerea fiind admisă.

"Cercetările sunt efectuate în continuare de către organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare din cadrul Poliţia Municipiului Constanţa-Secţia 4, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa", se mai menţionează în comunicat.

Potrivit Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, cei cinci suspecţi, printre care şi o femeie, au vârstele cuprinse între 19 şi 50 de ani, iar femeia răpită are 32 de ani. "Motivul săvârşirii faptei ar fi fost dezacordul rudelor cu privire la relaţia de concubinaj a persoanei vătămate cu actualul partener", a informat IPJ Constanţa.