Locuitorii unui oraş din Alaska au văzut ultimul apus de soare din acest an pe 18 noiembrie, la ora locală 13:42. Următorul răsărit va avea loc abia pe 23 ianuarie 2027.

Locul în care soarele nu va mai răsări timp de 65 de zile. Cum trăiesc oamenii aici - Shutterstock

Situat pe țărmul Oceanului Arctic, Utqiagvik este cel mai nordic oraș din Statele Unite, la peste 500 de kilometri dincolo de Cercul Polar Arctic. Fenomenul, cunoscut drept noapte polară, se repetă în fiecare iarnă, dar continuă să atragă atenția celor obișnuiți cu alternanța normală dintre zi și noapte, scrie Blic.

Cum arată o zi într-un oraș în care soarele nu răsare

Absența soarelui nu înseamnă că orașul rămâne permanent în întuneric deplin. În jurul prânzului, cerul poate căpăta nuanțe de albastru sau roz, datorită luminii solare care ajunge indirect în atmosferă. Acest interval de lumină difuză, numit amurg, se scurtează pe măsură ce se apropie solstițiul de iarnă, din 21 decembrie.

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În restul timpului, iluminatul artificial este indispensabil pentru activitățile cotidiene. Oamenii merg la serviciu, copiii la școală, iar magazinele funcționează în condițiile obișnuite ale iernii arctice. Pentru cei care locuiesc aici, lipsa soarelui este doar una dintre provocări. Temperaturile pot coborî mult sub minus 20 de grade Celsius, iar vânturile puternice accentuează senzația de frig.

Vara, același oraș trăiește aproape trei luni fără apus de soare

Utqiagvik are și un anotimp în care situația se inversează complet. Vara, soarele rămâne deasupra orizontului aproximativ 84 de zile consecutive, de la mijlocul lunii mai până la începutul lunii august. Locuitorii pot vedea atunci soarele inclusiv la miezul nopții, fenomen care a dat numele de „soarele de la miezul nopții” perioadei estivale.

Ambele extreme sunt provocate de înclinarea axei Pământului cu aproximativ 23,5 grade, potrivit Mediafax. În timpul iernii, emisfera nordică este orientată în direcția opusă Soarelui, iar în regiunile arctice acesta nu mai ajunge deasupra orizontului.

Orașul în care tradițiile arctice supraviețuiesc de generații

Un detaliu mai puțin cunoscut este că aproximativ 60% dintre locuitorii orașului aparțin comunității indigene Iñupiat, potrivit NASA. Pentru aceștia, viața în condiții extreme face parte dintr-o tradiție veche de generații. Vânătoarea și pescuitul continuă să aibă un rol important, iar comunitatea păstrează obiceiuri legate de resursele oferite de Oceanul Arctic. Orașul, cunoscut anterior drept Barrow, și-a recăpătat numele indigen Utqiagvik în 2016.

În lunile de întuneric, cerul poate oferi și un spectacol natural: aurora boreală, vizibilă atunci când activitatea geomagnetică și condițiile meteorologice sunt favorabile. Pentru locuitorii din Utqiaġvik, următorul moment așteptat este 23 ianuarie 2027, când soarele va apărea din nou deasupra orizontului, pentru aproximativ o oră.