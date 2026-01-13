Incident pe Aeroportul din Sibiu. Un avion Wizz Air a ajuns la marginea pistei din cauza ninsorii

O aeronavă Wizz Air a ajuns la marginea pistei după aterizarea pe Aeroportul Sibiu, în condiții de ninsoare. Pasagerii nu au fost afectați.

O aeronavă Wizz Air care a operat marți, 13 ianuarie 2026, zborul comercial Milano Bergamo - Sibiu a fost implicată într-un incident operațional la sol, după aterizarea pe Aeroportul Internațional Sibiu, informează Mediafax. Evenimentul s-a produs fără consecințe pentru pasageri sau trafic, au transmis reprezentanții aeroportului. Potrivit informării oficiale, aeronava a aterizat în siguranță la ora 16:39, în condiții de ninsoare abundentă. La momentul sosirii, pista era curățată și declarată operațională, conform procedurilor de deszăpezire aplicabile.

Incidentul s-a produs la viteză redusă și nu a generat situații de urgență

După aterizare, în timpul manevrei de întoarcere pentru intrarea pe calea de rulare către platforma de parcare, aeronava a ajuns la marginea pistei. Incidentul s-a produs la viteză redusă și nu a generat situații de urgență. Conform procedurilor de siguranță, echipele de la sol au intervenit pentru degajarea aeronavei, ghidând-o pe căile de rulare astfel încât traficul aeroportuar să nu fie perturbat.

Reprezentanții aeroportului au precizat că nu a fost necesară închiderea suprafețelor de manevră sau a aeroportului. Zborurile programate au fost operate conform orarului, fără întârzieri semnificative, iar debarcarea pasagerilor s-a realizat în condiții normale, respectând procedurile operaționale standard.

După intervenția echipelor de la sol, aeronava a rulat normal către platformă și a fost repusă în serviciu. La momentul comunicării informațiilor, avionul efectua deja un alt zbor comercial pe ruta Sibiu - Birmingham.

Evenimentul va face obiectul unei investigații interne de siguranță, care va fi desfășurată conform procedurilor aplicabile, pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs incidentul. Reprezentanții Wizz Air au reafirmat că siguranța pasagerilor și a echipajului reprezintă prioritatea principală a companiei aeriene.

