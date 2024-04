Vezi și

Armele de asalt din seria ARX ar urma să înlocuiască celebrele Kalaşnikov. Multe piese sunt fabricate din polimeri, fapt care scade serios greutatea totală. Modelul a fost testat în condiţii grele de mediu, umiditate, gheaţă, nisip sau noroi.

Radu Oprea, ministrul Economiei: Suntem în discuţii, bineînţeles şi cu Armata României, pentru că noi trebuie să producem pentru ei, cum spuneam - de calitate, la timp şi dacă se poate şi ieftin.

Producţia ar putea începe la finalul lunii august

Radu Oprea, ministrul Economiei: Este un program care într-un final a intrat pe o zonă bună pentru că am adus Beretta aici unde lumea se pricepe să facă arme şi este mult mai uşor.

Arme tot mai greu de găsit, de care România are nevoie, însă pe care nu are de unde să le cumpere.

Viorel Manole Patromil, analist militar: Bineînţeles s-au făcut ceva paşi în zona standardelor NATO, dar suntem încă mult sub UE, mult sub Polonia, mult sub Cehia. Ori aici este o competiţie acerbă. Din start nu avem nicio şansă, pentru că aceste produse nu se cumpără prin simpati, ci se cumpără prin licitaţie.

Klaus Iohannis, Preşedintele României: Este o problemă globală: în zona de înzestrare militară, cererea este incomparabil mai mare decât oferta și anumite lucruri pe care ni le-am dorit nu am putut să le obținem.

O fabrică de pulberi va fi ridicată şi în Braşov

În România funcţionează acum 13 fabrici şi uzine care produc arme şi muniţie şi alte două urmează să fie construite. Una dintre ele o vom găsi la Reşiţa. Cealaltă va fi ridicată de Romarm şi gigantul Rheinmetall din Germania în localitatea Victoria, din Braşov. Vorbim despre o fabrică de pulberi pentru proiectile de război - gloanţe, obuze şi rachete.

Pentru aliaţi, industria de apărare este o prioritate.

Olaf Scholz, cancelarul Germaniei: Investim mai mult în propria securitate, apărare, în comun că europeni, că nimeni să nu îndrăznească să ne atace.

Ieri, la Bergerac în sud-vestul Franţei a început construcţia unei noi uzini care va produce pulbere pentru obuze. Între timp, la Vilnius, 13 state europene s-au întâlnit în cadru Iniţiativei Celor Trei Mări unde au decis ca întregul Flanc Estic să fie conectat pentru a permite transportul mai rapid de echipamente sau trupe în caz se conflict. Elveţia şi ea o ţară vestită pentru neutralitate, s-a alăturat iniţiativei de apărare antiaeriană Sky Shield, al cărei obiectiv este construirea unui sistem de apărare antirachetă în toată Europa

