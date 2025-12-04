Un fost avocat din Iaşi, care şi-a ucis în urmă cu 4 ani iubita însărcinată, tot avocată, a fost condamndat definitiv la 23 de ani închisoare. Bărbatul a încercat să scape de executarea sentinţei, dar poliţiştii l-au găsit ascuns într-o boxă a imobilului în care locuia. Crima, pe care autorul nu a recunoscut-o niciodată, a şocat o ţară întreagă.

Sebastian Felecanu a fost găsit de mascaţi ascuns în boxa blocului în care locuia. Avea cu el un rucsac cu haine şi sume importante de bani. A încercat să fugă în dimineaţa în care şi-a aflat sentinţa definitivă: 23 de ani de închisoare. Surse din anchetă spun că imediat după ce a primit condamnarea definitivă avocatul şi-a tăiat brăţara de monitorizare şi a ascuns-o în cuva maşinii de spălat, după care a părăsit apartamentul în care era în arest la domiciliu.

Sebastian Felecanu este obligat să plătească şi daune morale familiei victimei

Pe 19 iunie 2021, fostul avocat şi iubita lui însărcinată, Monica Cioată, se întorceau de la o nuntă, unde au şi fost văzuţi că se certau aprins. Camerele de supraveghere i-au surprins pe cei doi când au ajuns acasă în jurul orei 4 dimineaţa. Avocatul era în stare de ebritetate. Monica i-a trântit uşa blocului în faţă. În apartament, tânăra de 26 de ani a reuşit să-şi înregistreze ultimele clipe din viaţă. Era speriată şi hotărâtă să plece de acasă. Sebastian Felecanu şi-a aruncat partenera de la etaj după aproximativ 20 de minute de scandal. Tot el a sunat la 112 şi a anunţat o sinucidere. După un an de audieri în calitate de martor, avocatul a fost încătuşat pentru omor calificat.

"Lucrurile erau destul de tensionate între ei şi, nu în ultimul rând, elementul care a schimbat de fapt tot parcursul urmăririi penale a fost expertiza făcută cu privire la telefonul Monicăi Cioată", a declarat Adrian Cuculis, avocatul familiei victimei. "Monica sub nicio formă nu ar fi putut să se arunce de la geamul bucătăriei apartamentului lui Felecanu, ci a fost aruncată de pe pervaz după ce anterior fusese pusă într-o stare de semi-inconştienţă sau inconştienţă", a declarat Călina Colea, avocata familiei victimei. Expertiza medico-legală a arătat şi că femeia avea urme de strangulare, iar fostul avocat a fost găsit cu mai multe vânătăi şi zgârieturi.

"Niciodată nu a existat o tensiune de genul acesta. Şi colega noastră era o persoană extraordinară, şi colegul nostru un om extraordinar... nu ştiu cum s-a ajuns la această situaţie. V-am spus, este ceva foarte dubios acolo", a declarat Codrin Stupariu, coleg cu Sebastian Felecanu. Cazul a fost atât de delicat încât judecătorul a simţit nevoia să participe fizic la cercetările de la faţa locului şi să analizeze fiecare probă în parte. Avocatul Sebastian Felecanu a luat cuvântul la fiecare termen şi s-a declarat în permanenţă nevinovat. Sebastian Felecanu este obligat să plătească şi daune morale familiei victimei în valoare de 210.000 de euro.

