În luna februarie, un medic a fost lovit cu pumnii și udat cu cafea fierbinte de familia unei paciente, la Spitalul din Târgu Jiu. Fenomenul nu s-a oprit. De această dată, o infirmieră de 43 de ani a fost lovită de o pacientă și de soțul acesteia, în timp ce o însoțea pentru investigații medicale.

Vorbim, așadar, despre incidente izolate sau despre o problemă care a devenit tot mai frecventă în spitalele din România? Pacienta ar fi devenit agresivă, ar fi încercat să plece din spital și a lovit-o pe angajata unității.

Nici soțul femeii nu s-ar fi calmat. Dimpotrivă, ar fi devenit agresiv cu cei din jur, iar polițiștii chemați la fața locului au fost nevoiți să-l încătușeze. Infirmiera a suferit un traumatism cranio-facial și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Agresarea personalului medical aflat în timpul serviciului se poate pedepsi cu închisoare de la unu la cinci ani.

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Comunicatul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina

"O infirmieră, în vârstă de 43 de ani, din cadrul Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Slatina, a fost lovită, duminică seara, de o pacientă pe care o însoțea pentru efectuarea investigațiilor medicale recomandate de medicul UPU.

Pacienta, în vârstă de 63 de ani, s-a prezentat duminică, 9 august 2026, în jurul orei 17:30, la Unitatea de Primiri Urgențe, însoțită de soț. Aceasta a fost preluată imediat în aria Urgențe Majore și evaluată de medicul de gardă.

În urma consultului, medicul a recomandat efectuarea mai multor investigații medicale, iar pacienta a fost însoțită de o infirmieră pentru realizarea acestora.

În timpul deplasării pentru efectuarea investigațiilor, pacienta a devenit agresivă, a încercat să părăsească spitalul și a lovit-o de două ori pe infirmiera care o însoțea.

Soțul pacientei a manifestat, la rândul său, un comportament agresiv verbal și fizic, fiind încătușat de echipajul de poliție sosit la fața locului.

În urma agresiunii, infirmiera a suferit un traumatism cranio-facial și a necesitat asistență medicală de urgență și investigații medicale de specialitate.

Facem precizarea că lovirea sau alte violențe săvârșite asupra personalului medical, auxiliar sanitar și personalului nemedical, aflat în exercițiul funcțiunii, se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani, conform art. 652 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, modificat la data de 5 august 2026.

Spitalul Județean de Urgență Slatina va sesiza organele de cercetare penală cu privire la acest incident.

Colegii noștri, medici, asistenți medicali, infirmiere și brancardieri, sunt mereu la datorie, în prima linie, pentru a oferi pacienților asistență medicală, sprijin și îngrijirea de care au nevoie.

Personalul medical și personalul de suport trebuie să își poată desfășura activitatea în siguranță și să fie protejat!

Înțelegem durerea fizică și psihică a pacienților și aparținătorilor, le alinăm suferința și le oferim servicii medicale de calitate, dar respectul și grija trebuie să fie de ambele părți.

Avem cu toții un singur scop, să facem din bine și mai bine pentru pacienții noștri" a transmis, pe Facebook, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina.