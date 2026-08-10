Un procuror i-a atacat pe politisti cu un spray lacrimogen şi a tras cu pistolul cu gloanţe reale, când agentii au vrut să-l imobilizeze. Totul s-a întâmplat la o terasă aglomeratădin Hunedoara unde magistratul a venit cu arma la vedere şi cu mâinile acoperite de mănuşi chirurgicale. Procuroru a mai fost acuzat in in trecut de hărţuire sexală.

Apariția procurorului Radu Bucurică la clubul din Ribița a atras imediat privirile celor 100 de oameni aflați în local.

"Cineva străin, am înțeles. Cineva care nu era din zonă, că, în general, aici vin tinerii din oraș și din împrejurimi. Adolescenți, aș zice mai mult", Simona Gros, chiriașa spaţiului unde funcţionează terasa.

"Stătea și se uita la oameni, la fete. Avea o privire foarte dubioasă. A băut doar apă plată și, spre final, înainte să vină poliția, a cerut un cocktail", a povestit Andreea Resiga, partenera patronului clubului.

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Incidentul s-a petrecut pe o terasă unde, în weekend, se organizează petreceri în aer liber. Potrivit martorilor, procurorul a venit aici îmbrăcat în negru, cu mănuși pe mâini și a lăsat să se vadă arma pe care o avea asupra sa. Pentru că speria clienții, agenții de pază i-au cerut să plece. Însă, în acel moment, a devenit recalcitrant.

Pe lângă arma letală, un pistol marca Walther, procurorul mai avea la el un cuțit și un tub cu spray iritant. Când au văzut că nu se pot înțelege cu el, administratorii terasei au chemat poliția. Procurorul nu s-a lăsat.

"Era în fața barului, era înconjurat de polițiști. Și nu a vrut să iasă afară, pur și simplu", a mai spus Andreea Resiga.

Magistratul și-a folosit arsenalul pentru a-i intimida pe polițiști.

Procurorul a refuzat să se legitimeze în fața polițiștilor chemați pentru a-l calma. A devenit tot mai agitat și a scos un spray paralizant pe care l-a îndreptat asupra agenților, apoi a luat-o la fugă pe câmp. În momentul în care a fost imobilizat, a tras și cu pistolul pe care îl avea asupra sa.

Gloanțele nu i-au atins pe agenți. Unul dintre polițiști însă s-a împiedicat în timpul urmăririi și s-a accidentat la picior. Celălalt a tras, la rândul său, trei focuri de avertisment și a reușit în cele din urmă să-l imobilizeze pe procuror.

Magistratul este cercetat pentru ultraj și uz ilegal de armă.

Radu Bucurică, procuror: Aveam arma pentru a mă apăra.

Reporter: De cine?

Radu Bucurică, procuror: De cei care încearcă să mă asasineze de mai mulți ani.

Reporter: Cine vrea să vă asasineze?

Radu Bucurică, procuror: Mafia din Banat și mafia resurselor.

Prezența sa la terasa din localitatea hunedoreană rămâne un mister. Procurorul are domiciliul la Snagov, în Ilfov, dar locuiește la Reșița.

"Am înțeles că a avut o hartă în mașină, ceva cu locația Brad, Deva, Hunedoara", a spus Andreea Resiga.

Radu Bucurică a pierdut dreptul de a deține arma la sfârșitul lunii iunie. A sunat atunci la 112 să reclame un miros de gaz în locuință. Polițiștii n-au găsit nimic în neregulă cu instalația de gaz, dar au văzut că Bucurică nu își ținea pistolul în condiții de siguranță, motiv pentru care i-au suspendat permisul de port-armă.

Radu Bucurică a fost timp de 12 ani polițist judiciar, specializat în investigarea fraudelor, iar de 15 ani este procuror, lucrând acum la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin.

Procurorul nu este străin de controverse. În 2018, o tânără, parte vătămată într-un dosar de sechestrare, l-a denunțat pentru hărțuire sexuală.

Tânăra a reclamat că, sub pretextul că vrea să o ajute în proces, procurorul i-a cerut în mai multe rânduri să întrețină relații sexuale. Dosarul deschis pe numele procurorului a fost clasat, însă, în 2023, pe motiv că fapta nu există.

În 2019, Radu Bucurică a fost unul dintre magistrații care au participat la consultările cu președintele Klaus Iohannis privind referendumul de interzicere a amnistiei și grațierii pentru faptele de corupție.