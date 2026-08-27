Ce meciuri ratează Cristiano Bergodi, după ce a fost eliminat la finalul partidei cu Dinamo 

Dinamo Bucureşti s-a impus weekendul trecut, scor 2-1, în confruntarea cu Universitatea Cluj, într-unul dintre cele mai aşteptate dueluri din etapa a 6-a a Superligii de fotbal.

Cristiano Bergodi a fost suspendat două etape, după scandalul de la Dinamo - Universitatea Cluj - Profimedia

La finalul partidei, italianul Cristiano Bergodi, antrenorul Universităţii Cluj, a provocat un scandal-monstru şi a văzut cartonaşul roşu. Tehnicianul a ţinut să precizeze că şi-a ieşit din minţi după ce unul sau mai mulţi suporteri de la tribuna din spatele său l-au înjurat în mod constant, în limba italiană.

Cristiano Bergodi a fost suspendat pentru două etape, după scandalul provocat la meciul cu Dinamo, iar oficialii clubului Universitatea Cluj au transmis că sunt de părere că decizia Comisiei de Disciplină este una corectă.

În aceste condiţii, Bergodi ratează cele două meciuri pe care Universitatea Cluj le are de disputat, în perioada 28 august - 1 septembrie, împotriva aceleiaşi formaţii, Petrolul Ploieşti.

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Cele două formaţii se întâlnesc pe 28 august, de la ora 21.00, într-un meci contând pentru etapa a 7-a a Superligii de fotbal, şi pe 1 septembrie, tot de la ora 21.00, într-un meci contând pentru prima etapă a fazei grupelor Cupei României. Ambele partide ar urma să se dispute pe terenul celor de la Universitatea Cluj.