Caz şocant petrecut într-o şcoală din Medgidia. O învăţătoare care a vrut să facă educaţie cu palma a fost reţinută. Victima are 10 ani, este un copil de a patra, iar cadrul didactic şi-a pierdut controlul în faţa întregii clase, după ce le-ar fi adus rezultatele la Evaluarea Naţională. Din păcate nu este un caz singular. Şi anul trecut doi învăţători - din Cluj şi Timiş - au fost reţinuţi după ce şi-au agresat elevii.

Învăţătoare din Medgidia, reţinută după ce ar fi lovit un elev care a rupt rezultatele la Evaluarea Naţională - Sursa: Captură foto

Femeia este învăţătoare la Şcoala Gimnazială "Lucian Grigorescu" din Medgidia. Minorul, elev în unitatea școlară, ar fi rupt un document cu rezultatele personale de la Evaluarea Națională, moment în care femeia, în calitate de învățător, ar fi agresat fizic elevul, fapt care ar fi creat o stare de temere și indignare celorlalți elevi, participanți la oră.

"Astfel, la data de 26 mai, poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Medgidia au fost sesizaţi, cu privire la faptul că, în cursul dimineţii de 25 mai, într-o sală de curs dintr-o unitate de învăţământ din municipiul Medgidia, o femeie, de 54 de ani, ar fi agresat fizic şi i-ar fi adresat injurii unui minor, de 10 ani. Minorul, elev în unitatea şcolară, ar fi rupt un document cu rezultatele personale de la evaluarea naţională, moment în care femeia, în calitate de învăţător, ar fi agresat fizic elevul, fapt care ar fi creat o stare de temere şi indignare celorlalţi elevi, participanţi la oră", au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa.

Poliţiştii i-au înmânat reprezentantului legal al copilului o cerere pentru adresarea către instanţa de judecată în vederea emiterii unui ordin de protecţie.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, învăţătoarea a fost reţinută pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de purtare abuzivă şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰