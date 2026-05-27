Cristi Chivu își prelungește contractul cu Inter Milano până în 2028

Antrenorul Cristian Chivu își va prelungi contractul cu echipa de fotbal Inter Milano până în 2028, după ce câștigat titlul în Serie A și Cupa Italiei cu echipa lombardă în acest sezon, anunță massmedia italiană.

Cotidianul Gazzetta dello Sport scrie că fostul internațional român își va pune semnătura pe noul acord până la sfârșitul acestei săptămâni, cu o posibilă opțiune pentru încă un an, condiționată de performanțele sale.

Agentul lui Chivu, Pietro Chiodi, s-a întâlnit deja cu conducerea clubului și va fi chemat la Milano în următoarele zile pentru a finaliza detaliile contractului. Părțile nu au finalizat încă negocierile, în special în ceea ce privește repartizarea între salariul de bază și bonusuri, dar acordul este aștepta să se ridice la aproximativ 3 milioane de euro pe an, plus bonusuri.

Președintele clubului Inter Milano, Giuseppe Marotta, a calificat negocierile drept o 'formalitate', iar 'după un sezon splendid, poate recunoaște cu bucurie că pariul său a dat roade', scrie Gazzetta.

Marrotta 'ar fi fost fericit, în adâncul sufletului, să mențină echipa în Liga Campionilor, în vederea unei restructurări complete a lotului, dar în schimb a putut sărbători al 21-lea Scudetto și Coppa Italia în aceeași lună (mai)', adaugă ziarul milanez.

Cristian Chivu a fost desemnat cel mai bun antrenor din Serie A în sezonul 2025/2026, grație performanțelor sale la cârma lui Inter Milano, pe care a preluat-o în vara trecută, după plecarea precedesorului său, Simone Inzaghi.

