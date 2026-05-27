Andrei Raţiu joacă miercuri în finala Conference League, împotriva lui Crystal Palace

Crystal Palace întâlneşte Rayo Vallecano, miercuri, de la ora 22.00, în finala Conference League de la Leipzig. La echipa spaniolă este legitimat şi românul Andrei Raţiu.

Londra împotriva Madridului, aceste echipe se pregătesc pentru prima lor finală europeană majoră (şi, pentru Rayo, pentru prima lor finală importantă într-o competiţie de seniori).

Ambele se bucură de abia al doilea lor sezon european şi niciuna nu are o experienţă vastă la acest nivel.

Echipe probabile:

Articolul continuă după reclamă

Crystal Palace: Henderson - Clyne, Lacroix, Canvot - Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell - Sarr, Pino; Mateta. Antrenor: Oliver Glasner

Rayo Vallecano: Batalla - Raţiu, Lejeune, Ciss, Chavarría - Óscar Valentín, López, Isi Palazón, García, De Frutos - Alemão. Antrenor: Inigo Perez

Trofeul UEFA Conference League are o înălţime de 57,5 ​​cm şi cântăreşte 11 kg. Este alcătuit din 32 de coloane hexagonale care se răsucesc şi se curbează de la baza trofeului.

Baza şi partea superioară sunt realizate din alamă periată manual, cu un efect de oţel galvanic mat, în timp ce coloanele au un finisaj argintiu lucios. Trofeul a fost proiectat în studioul londonez Pentagram.

Câştigătoarea sezonului 2025/26 va obţine, de asemenea, un loc în faza grupelor Ligii Europa, dacă nu s-a calificat prin competiţia internă.

Meciul va fi arbitrat de italianul Maurizio Mariani, ajutat de Daniele Bindoni şi Alberto Tegoni. Arbitru de rezervă va fi suedezul Glenn Nyberg, iar arbitrul VAR va fi italianul Marco Di Bello.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰