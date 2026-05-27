Îngrijitor român, anchetat la Roma. Ar fi convins un nobil italian că este fiul său şi plănuia să-i ia totul

Un român de 44 de ani, îngrijitorul unui nobil italian în vârstă de 93 de ani, este anchetat la Roma după ce, potrivit procurorilor, l-ar fi convins pe bătrân că este fiul său natural. În joc ar fi fost o avere impresionantă, formată din proprietăţi, conturi bancare şi o moşie istorică de lângă capitala Italiei.

de Denisa Gheorghe

la 27.05.2026 , 16:01
Domenico Lanza, un italian de 93 de ani cu origini nobile siciliene, deţine, printre altele, Casale della Falcognana, o proprietate construită de familia Colonna în secolul al XV-lea, pe Via Ardeatina, considerată un bun cu o valoare inestimabilă. La aceasta se adaugă conturi bancare importante şi numeroase alte proprietăţi imobiliare, potrivit Corriere della Sera.

Potrivit procurorilor, pentru a obţine controlul asupra acestor bunuri, îngrijitorul său, Toni Ciprian Popescu, un român în vârstă de 44 de ani, l-ar fi convins pe Domenico că este fiul său natural. Românul este acum anchetat pentru abuz asupra unei persoane vulnerabile.

Românul ar fi încercat să pună mâna pe averea nobilului italian

Presupusa strategie ar fi culminat cu o declaraţie de paternitate făcută de bărbatul de 93 de ani în faţa notarului. Pentru a-i risipi eventualele îndoieli, Toni i-ar fi spus bătrânului, asistat de avocaţii Giorgio şi Carlo Taormina, povestea unei relaţii îndepărtate pe care acesta ar fi avut-o cu mama lui şi din care s-ar fi născut el.

Anchetatorii spun însă că această variantă nu are susţinere în probe. Din acest motiv, Toni Popescu este cercetat şi pentru fals.

Îngrijitorul ar fi încasat aproape 180.000 de euro

Pentru a-şi pune planul în aplicare, îngrijitorul ar fi avut, cel puţin din 2020, sprijinul lui Eduardo Perreira, un amic brazilian în vârstă de 40 de ani. Cei doi sunt acuzaţi nu doar de abuz asupra unei persoane vulnerabile, ci şi de înşelăciune, fiind suspectaţi că au încercat să-l lase pe bătrân fără bunuri.

Domenico Lanza are o fiică cu dizabilităţi, care ar fi trebuit, în mod normal, să devină unica moştenitoare a averii.

Până să ajungă la întregul patrimoniu, potrivit acuzaţiilor, Toni Popescu ar fi încasat 180.000 de euro printr-o operaţiune imobiliară, în timp ce Eduardo Perreira ar fi obţinut 56.000 de euro. Cei doi ar fi beneficiat şi de vacanţe de vară plătite, de renovarea unui apartament şi de achitarea unor cheltuieli de întreţinere.

Judecătorul de instrucţie a dispus, deocamdată, măsuri pentru a pune capăt presupusei scheme. În cazul celor doi bărbaţi, apăraţi de avocaţii Cristiano Pazienti şi Michele Nicoletti, a fost dispusă interdicţia de a se apropia de Domenico, cu aplicarea brăţării electronice.

Cum ar fi fost construit planul, pas cu pas

Potrivit actelor din dosar, Toni a intrat în viaţa lui Domenico Lanza în 2016, când a devenit îngrijitorul acestuia. Ulterior, i l-ar fi prezentat şi pe prietenul său brazilian. Cei doi ar fi ajuns treptat în cercul apropiat al bătrânului, posibil vulnerabilizat atât de vârstă, cât şi de problemele fiicei sale.

În 2017, Toni ar fi obţinut trecerea pe numele său a unei locuinţe de pe Via Tuscolana, pe care a vândut-o în 2020, obţinând aproximativ 180.000 de euro. Tot în 2020, cei doi ar fi simulat închirierea unei case a bătrânului din Colle Oppio, fără să plătească vreun chirie.

În acelaşi an, Domenico a semnat o procură generală în favoarea lui Toni, prin care acesta putea opera pe conturile sale bancare. Ultima etapă a planului ar fi venit în 2021, odată cu simularea unui contract de închiriere pentru terenurile de la Falcognana.

