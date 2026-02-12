Instalații eoliene, distruse aproape simultan în mai multe județe. Sunt suspectate acte de sabotaj sau furt

Mai multe instalații folosite pentru dezvoltarea proiectelor eoliene, precum turnuri meteo și anemometre, ar fi fost distruse în ultimele zile în mai multe județe din România, în ceea ce par a fi acțiuni coordonate. Sunt luate în calcul scenariile unor furturi sau ale unor acte de sabotaj, potrivit surselor Observator.

Ar fi fost vandalizate echipamente de sute de mii de euro, critice pentru măsurarea vântului și pentru dezvoltarea proiectelor eoliene. Distrugerile au fost raportate în ultimele zile mai multe județe precum Tulcea, Galați, Constanța, Brăila şi Ialomița, relatează Economica.

Potrivit surselor Observator, distrugerile au avut loc aproape simultan, în mai multe zone. Se iau în calcul atât varianta unui furt, cât și acte de sabotaj.

Nu este vorba de turbine eoliene, ci de met mast-uri (turnuri meteo) sau anemometre de aproximativ 100 m înălțime, folosite pentru măsurarea vântului. Fiecare instalație costă sute de mii de euro. Echipamentele sunt montate atât în parcuri eoliene deja funcționale, cât și în unele în dezvoltare.

Asociația Română pentru Energie Eoliană a alertat autoritățile centrale, inclusiv MAI, iar membrii afectați au făcut plângeri la poliție.

