O bancă activă şi în România a fost cumpărată. Ce se întâmplă cu banii clienţilor

tbi bank, bancă challenger, şi Advent Internaţional, unul dintre cei mai mari investitori globali de private equity, anunţă finalizarea tranzacţiei prin care banca intră în portofoliul fondului american de investiţii.

"Tranzacţia iniţiată în aprilie 2025 a fost încheiată după obţinerea aprobării de reglementare din partea Băncii Centrale Europene (BCE), la mijlocul lunii februarie 2026", anunţă banca, relatează news.ro.

Cu active administrate de peste 85 de miliarde de euro şi expertiză în domeniul serviciilor financiare, investitorul american Advent Internaţional va susţine mai departe creşterea businessului tbi bank şi dezvoltarea unor produse şi servicii de top pentru consumatori.

"Finalizarea tranzacţiei marchează un moment important nu doar pentru organizaţia noastră, ci şi pentru sectorul bancar din regiunea SEE. Experienţa globală a Advent în domeniul serviciilor financiare ne va sprijini în accelerarea creşterii, în îmbunătăţirea continuă a produselor noastre şi în livrarea unei experienţe bancare digitale fluide prin intermediul platformelor noastre mobile şi online", spune Petr Baron, CEO, tbi.

Cu sprijinul Advent, tbi bank îşi propune să consolideze şi mai mult colaborarea cu reţeaua sa de 38.000 de magazine partenere din regiune.

"Finalizarea achiziţiei tbi bank consolidează angajamentul pe termen lung al Advent faţă de Europa Centrală şi de Est, unde continuăm să alocăm capital îmbinând înţelegerea profundă a pieţelor locale cu expertiza noastră globală", adaugă Milan Kulich, managing director al Advent.

