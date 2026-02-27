Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Trei persoane au ajuns la spital după o explozie urmată de incendiu într-o vulcanizare din Galaţi

Trei persoane au suferit arsuri și au fost transportate la spital după ce un incendiu a izbucnit, vineri după-amiază, la o vulcanizare din localitatea Gara Berheci, județul Galați. Primele cercetări indică manipularea necorespunzătoare a unei butelii ca și cauză probabilă a incendiului.

de Nicu Tatu

la 27.02.2026 , 18:30

Potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Galaţi, la faţa locului au intervenit de urgenţă două autospeciale de stingere cu apă şi spumă din cadrul Detaşamentului de Pompieri Tecuci, precum şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Galaţi. Flăcările au afectat aproximativ 20 de metri pătraţi din interiorul spaţiului în care funcţiona vulcanizarea, transmite News.ro.

În urma incendiului, trei persoane au suferit arsuri. Victimele au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate.

Conform primelor cercetări efectuate la faţa locului, cauza probabilă a incendiului ar fi manipularea necorespunzătoare a unei butelii. Din datele preliminare, în încercarea de a opri o scurgere de gaze, ar fi fost rupt capul buteliei, fapt care a dus la producerea incendiului.

Articolul continuă după reclamă
Nicu Tatu Like
explozie vulcanizare galati
Înapoi la Homepage
Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: “Sunt nebuni”
Milionarul român cu 3 pensii s-a revoltat când a auzit că afacerea lui Gigi Neţoiu s-ar închide: &#8220;Sunt nebuni&#8221;
Dorian Popa, prima reacție după ce a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Ce declarații a făcut vloggerul
Dorian Popa, prima reacție după ce a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare. Ce declarații a făcut vloggerul
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Orașul din România unde patrulează roboți umanoizi și patrupezi pe străzi: „Agenții” cu AI fac curățenie și „vorbesc” cu locuitorii
Orașul din România unde patrulează roboți umanoizi și patrupezi pe străzi: „Agenții” cu AI fac curățenie și „vorbesc” cu locuitorii
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi tentaţi să reveniţi la mâncarea simplă, de odinioară?
Observator » Evenimente » Trei persoane au ajuns la spital după o explozie urmată de incendiu într-o vulcanizare din Galaţi