Trei persoane au suferit arsuri și au fost transportate la spital după ce un incendiu a izbucnit, vineri după-amiază, la o vulcanizare din localitatea Gara Berheci, județul Galați. Primele cercetări indică manipularea necorespunzătoare a unei butelii ca și cauză probabilă a incendiului.

Potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Galaţi, la faţa locului au intervenit de urgenţă două autospeciale de stingere cu apă şi spumă din cadrul Detaşamentului de Pompieri Tecuci, precum şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Galaţi. Flăcările au afectat aproximativ 20 de metri pătraţi din interiorul spaţiului în care funcţiona vulcanizarea, transmite News.ro.

În urma incendiului, trei persoane au suferit arsuri. Victimele au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate.

Conform primelor cercetări efectuate la faţa locului, cauza probabilă a incendiului ar fi manipularea necorespunzătoare a unei butelii. Din datele preliminare, în încercarea de a opri o scurgere de gaze, ar fi fost rupt capul buteliei, fapt care a dus la producerea incendiului.

