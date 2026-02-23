Ieşean atacat cu furci şi topoare după ce a ajutat poliţia. Agresorii au dat buzna în curte, în miez de noapte

Scene ca-n filme pe străzile localităţii ieşene Ţibana, unde patru indivizi înarmaţi cu bâte, furci şi topoare au dat buzna, în miez de noapte, în curtea unui localnic, au spart geamurile şi uşile locuinţei şi au pulverizat spray lacrimogen asupra persoanelor aflate înăuntru. Atacul a avut loc după ce bărbatul fusese bătut în stradă de unul dintre agresori, ca răzbunare pentru că ajutase poliţia.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi a informat că în 20 februarie procurorul de caz a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Iaşi cu propunere de arestare preventivă faţă de patru inculpaţi, cercetaţi pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice şi răzbunare pentru ajutorul dat justiţiei.

Potrivit referatului procurorilor, faptele au debutat în 15 februarie, în jurul orei 15:30, când unul dintre inculpaţi, aflat pe drumul public din localitatea Ţibana, ar fi lovit de patru ori cu pumnul în faţă o persoană, reproşându-i că a sesizat poliţia cu privire la o presupusă infracţiune de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, comisă de un alt inculpat.

În aceeaşi seară, victima ar fi fost ameninţată telefonic cu moartea din acelaşi motiv. La scurt timp, cei patru inculpaţi, având asupra lor obiecte contondente - pari de lemn, furci şi topoare - ar fi pătruns fără drept în curtea locuinţelor persoanelor vătămate. Anchetatorii susţin că aceştia au distrus geamurile şi uşile de acces, iar printr-un geam spart ar fi pulverizat asupra victimelor gaz iritant lacrimogen, provocându-le astfel suferinţe fizice.

Prin încheierea penală din 20 februarie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Iaşi a admis propunerea procurorului şi a dispus arestarea preventivă faţă de trei dintre cei patru inculpaţi.

