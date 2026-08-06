Un bărbat și o femeie au murit joi după-amiază, după ce s-au electrocutat în locuința lor din localitatea Rotileștii Mari, comuna Câmpuri, conform Serviciului Județean de Ambulanță Vrancea, relatează Agerpres.

Sfârșit tragic pentru un bărbat și o femeie din Vrancea. Au murit electrocutați în locuință - Hepta

"În această după-amiază, în jurul orei 16:51, dispeceratul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Vrancea a fost alertat prin numărul unic de urgenţă 112 cu privire la producerea unui grav incident în satul Rotileştii Mari, comuna Câmpuri. Apelul sesiza faptul că două persoane s-au electrocutat în propria locuinţă şi se află în stare de inconştienţă. La faţa locului au fost direcţionate imediat, o ambulanţă cu asistent medical din cadrul Substaţiei Panciu şi un echipaj SMURD pentru primul ajutor calificat", a menţionat sursa citată.

La sosirea echipajelor de intervenţie la domiciliul indicat, cele două victime, o femeie în vârstă de 66 de ani şi un bărbat de 48 de ani, au fost găsite în stare de inconştienţă, în stop cardio-respirator în urma electrocutării.

"Personalul medical de a început imediat protocoalele avansate de suport vital. S-au aplicat manevre de resuscitare cardiopulmonară timp de 45 de minute. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de către echipajele medicale, organismele celor doi pacienţi nu au răspuns manevrelor de resuscitare. Ca urmare, a fost declarat decesul ambelor persoane la faţa locului", relatează informarea transmisă de reprezentanţii SAJ Vrancea.

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Cercetările privind circumstanţele exacte şi cauzele în care s-a produs nefericitul accident sunt continuate de către organele de poliţie.