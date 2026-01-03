Viscolul puternic a lăsat fără energie electrică zeci de mii de oameni din întreaga țară. Peste 220 de localități sunt afectate de pene de curent, iar aproape 80.000 de utilizatori nu sunt alimentați, cele mai grave situații fiind raportate în județele Alba, Mureș, Harghita și Bihor, scrie News.ro. Echipele de intervenție au lucrat pe parcursul nopții și continuă intervențiile pentru remedierea avariilor.

Judeţele unde viscolul a lăsat zeci de mii de oameni fără curent electric. Peste 220 de localităţi, afectate - Shutterstock | Ilustraţie

Potrivit datelor făcute publice de Distribuţie Energie Electrică România, sâmbătă, din cauza condiţiilor meteo extreme, 220 de localităţi sunt afectate de pene de curent, după ce 1.212 posturi de transformare și posturi de alimentare au rămas nealimentate cu energie electrică.

Numărul total al utilizatorilor afectaţi este de 79.920.

Cele mai mari probleme sunt în judeţul Alba, unde 42.267 utilizatori din 68 de localităţi nu au curent electric, după ce s-au produs avarii la 608 posturi de transformare.

Articolul continuă după reclamă

În Mureş, 60 de localităţi şi 11.984 de consumatori sunt afectaţi, în Bihor 9 localităţi au rămas fără energie electrică, fiind afectaţi 6.215 utilizatori, iar în Sibiu 5.756 consumatori din 20 de localităţi nu au energie electrică.

Echipele de intervenţie au lucrat toată noaptea pentru remedierea avariilor şi se află în continuare pe teren pentru limitarea efectelor produse de vremea extremă, precizează sursa citată.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ai fost vreodată victima unei fraude online? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰