După o săptămână cu viscol şi ninsori, vine primăvara. Urmează zile însorite cu temperaturi cu 10 grade Celsius mai mari decât cele de acum. Meteorologii ne sfătuiesc să ţinem, totuşi, hainele groase la îndemână pentru că se anunţă o primăvară capricioasă.

După a doua noapte de ninsoare, zăpada avea aproape 40 de centimetri la Bucureşti, record pe ţară iarna aceasta într-un oraş. Utilajele pentru deszăpezire și angajații primăriei au lucrat fără încetare ca s curăţe străzile, trotuarele şi stațiile mijloacelor de transport în comun, dar nu au făcut faţă peste tot.

"Staţiile de autobuz nu sunt curăţate, se intră ca şi cum ar fi pe porţi, exact în dreptul la uşă, atât e curăţat.", spune un cetăţean.

În zori, ninsoarea s-a oprit iar bucureştenii s-au trezit cu soare. La prânz erau trei grade Celsius. Munca la lopată a continuat, mai ales in jurul scolilor, pentru că de maine, elevii se întorc la cursuri.

Copiii au stors tot ce se putea din ultimele ore de vacanţă. Pantele din Parcul Tineretului s-au transformat în derdeluşul Capitalei.

Copil: Foarte tare.

Reporter: De câte ori te-ai dat până acum?

Copil: De multe!

"Este foarte frumos. Nu am căzut de prea multe ori.", adaugă un alt copil.

Cei care nu s-au dat cu sania, s-au ocupat de altceva: au făcut oameni de zăpadă. Doar aici în faţa pârtiei sunt zeci de oameni de zăpadă, fiecare cu personalitatea lui. Unii au mers mai departe si au construit inclusiv igluuri.

Părinte: Am incercat să distrăm copiii şi am sfârşit distrându-ne noi.

Reporter: Şi ce construiţi?

Părinte: Un viitor iglu, nu cred că se va finaliza astăzi.

Săptămâna care urmează aduce temperaturi în creştere în toata ţara.

Vremea schimbă foaia. În vest miroase a primăvară si avem o şansă să scăpăm de gecile groase. De saptamana viitoare, temperaturile cresc treptat iar weekendul ne aduce un mărţişor cu 17 grade celsius.

Adică un salt de 10 grade faţă de maxima de astăzi.

"Spre final de săptămână, dinspre vineri, dinspre vestul Europei va avansa o masă de aer tot mai caldă şi se va încălzi în toată ţara, astfel ca la final de săptămână şi de 1 Martie vom vedea că vremea va deveni tot mai caldă. Să nu uităm că luna martie este o lună extrem de capricioasă.

Nu putem spune încă că iarna s-a încheiat cu totul.", spune Mihai Huştiu, meteorolog ANM.

Totuşi, meteorologii anunţă că dacă vor mai apărea episoade de iarnă, vor fi de scurtă durată şi nu la fel de intense ca săptămâna aceasta.

