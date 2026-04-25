Video Poliţiştii din Bacău, cursă nebună după o maşină care avea 138 km/h. Şoferul ar fi "mascat" SAS

Urmărire ca în filme, într-o comună din judeţul Bacău. Un şofer care gonea pe stradă cu 138 de kilometri la oră, nu a oprit la indicaţiile poliţiei şi a început o cursă nebună prin localitate. După aproximativ un kilometru de urmărire, şoferul s-a oprit cu maşina într-un şanţ. Din primele informaţii, se pare că bărbatul este poliţist în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. 

de Angela Bertea

la 25.04.2026 , 15:58

Totul a pornit după ce poliţiştii rutieri au surprins în trafic un autoturism care circula cu viteză foarte mare, mai exact 138 km/h, pe un drum unde limita era de 50 km/h. Agenţii au efectat semnal de oprire, însă şoferul a ignorat semnalele acestora şi şi-a continuat deplasarea spre oraşul Bacău.

Cursa s-a terminat într-un şanţ

Echipajul a plecat în urmărirea maşinii, iar după aproximativ un kilometru şoferul a pierdut controlul maşinii într-o curbă şi s-a oprit într-un şanţ. Incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale, maşina fiind serios avariată. În autoturism se aflau şoferul în vârstă de 36 de ani şi un pasager în vârstă de 45 de ani.

Poliţiştii spun că şoferul a refuzat testarea cu aparatul etilotest şi s-a sustras de la prelevarea de probe biologice. Cercetările continuă pentru a se stabili care au fost motivele pentru care şoferul nu a oprit la semnalele poliţiştilor. A fost deschis şi un dosar penal pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de probe biologice.

bacau politie sofer
