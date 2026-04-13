Video Lumânările din noaptea de Înviere, pericol mortal. Incendii în lanţ în Bacău şi Iaşi; mai multe victime

Mare atenţie la lumânările şi candelele pe care le lăsaţi aprinse în casă! În Bacău, două apartamente au luat foc din această cauză, în noaptea de Înviere. Într-unul dintre incendii o persoană a murit, iar în celălalt, o victimă a ajuns la spital.

de Clara Mihociu

la 13.04.2026 , 13:45

Primul incendiu a avut loc chiar în municipiul Bacău, la scurt timp după slujba din noaptea de înviere. O lumânare lăsată nesupravegheată a dus la izbucnirea acestui incendiu. Oamenii au sunat la 112, pompierii au mers la fața locului și au găsit în apartamentul de la etajul 8 o femeie de 60 de ani, inconștientă. A fost stabilizată și transportată la spital. Alte șase persoane, printre care și doi copii, s-au autoevacuat din locuință din cauza degajărilor mari de fum, existând riscul să aibă o intoxicație cu fum.

La scurt timp, în prima zi de Paște, toți pompierii din Bacău au intervenit la o locuință undeva în județ. O casă a luat foc, un bărbat de 84 de ani a murit carbonizat în urma incendiului, cauza fiind aceeași, lumânarea din noaptea de Înviere lăsată nesupravegheată. 

Iar astăzi, în urmă cu doar o oră, și la Iași, pompierii au intervenit la o altă locuință care a luat foc din același motiv, o lumânare lăsată nesupravegheată în interiorul casei.

Articolul continuă după reclamă

Pompierii atrag atenția în fiecare an încă de dinainte de sărbătorile pascale, cât de periculoase pot fi aceste lumânări lăsate nesupravegheate. Nu trebuie să le lăsăm nici măcar când suntem acasă, într-o altă încăpere, fără să fie puse măcar într-un bol cu apă. De preferat să nu fie lăsate deloc nesupravegheate, cu atât mai mult dacă plecăm de acasă.

Clara Mihociu
Clara Mihociu Like

Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Reuşiţi să consumaţi toată mâncarea gătită de Paşte?
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.