Două tramvaie s-au lovit frontal în Bucureşti. Un călător a fost rănit şi transportat la spital

Două tramvaie s-au lovit frontal într-o intersecţie din Bucureşti, în jurul orei 6. Un călător în vârstă de 40 de ani a fost rănit în urma impactului şi a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Două tramvaie s-au lovit frontal într-o intersecţie din Bucureşti, în jurul orei 6. Un călător în vârstă de 40 de ani a fost rănit în urma impactului şi a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel la 112 cu privire la producerea unui accident de circulație la intersecția dintre Calea 13 Septembrie și Șoseaua Progresului, în care au fost implicate două tramvaie.

În urma accidentului de circulație, un pasager în vârstă de 40 de ani a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, au transmis autorutăţile.

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Conducătorii celor 2 tramvaie au fost testaţi de poliţişti cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat că aceştia nu au consumat băuturi alcoolice.

Pe durata efectuării cercetării locului faptei, traficul rutier a fost restricționat pe Calea 13 Septembrie, ambele sensuri de deplasare, segmentul de drum cuprins între șos. Panduri și str. Mihail Sebastian.