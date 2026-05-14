Video Explozie devastatoare în Vaslui. Doi soți de 83 și 87 de ani au ajuns la spital în stare critică

O explozie puternică a lăsat fără casă doi soţi octogenari din Vaslui. Cei doi bătrâni au ajuns la spital în stare critică, cu traumatisme şi arsuri provocate de deflagraţie.

de Clara Mihociu

la 14.05.2026 , 13:49
Niște manevre greșite făcute cu butelia pe care o aveau în bucătărie au dus la producerea acestei explozii.

Femeia, în vârstă de 83 de ani, era mai aproape de suflul exploziei și a suferit arsuri pe aproape 40% din suprafața corpului, fiind vorba despre arsuri de gradul al doilea. Și bărbatul are, la rândul lui, mai multe traumatisme.

S-a sunat imediat la 112. La fața locului au intervenit atât pompierii, cât și echipajele de prim ajutor și ambulanța. Cei doi bătrâni, de 83 și 87 de ani, au fost transportați de urgență la spitalul din Bârlad pentru a primi îngrijiri medicale. Între timp, pompierii s-au ocupat de înlăturarea efectelor exploziei.

Reprezentanții ISU reamintesc cât de important este ca buteliile să fie manevrate corect, deoarece pot exploda ușor și pot provoca tragedii.

Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate.

