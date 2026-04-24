Alexander Stubb, preşedintele Finlandei şi un apropiat al lui Donald Trump, va fi prezent la Summit-ul B9 de la Bucureşti.

- Liderul apropiat de Trump care vine la București, la Summit-ul B9 - Profimedia

Alexander Stubb, preşedintele Finlandei, a devenit în ultima perioadă un liant între Uniunea Europeană şi Statele Unite, fiind agreat de Donald Trump. Alexander Stubb este unul dintre liderii europeni care au avut ocazia să îi transmită lui Donald Trump că "Putin nu poate fi de încredere". I-a spus-o într-un cadru foarte familiar preşedintelui american: la o partidă de golf, după cum se arată într-un portret al lui Stubb, creionat de jurnaliştii de la Wall Street Journal.

România va fi gazda următorului summit în format București 9 (B9+) pe 13 mai. Formatul reuneşte state ale NATO de pe Flancul Estic: Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia şi Ungaria. Anul trecut formatul a fost extins şi s-a decis să includă şi statele nordice. Ultima dată când un președinte american a participat la un summit B9 a fost în 2023, în Polonia. Atunci, Joe Biden a venit la Varşovia, la un an de război, după ce a fost în vizită la Kiev.

