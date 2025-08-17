Jucătorul-surpriză care ar putea influenţa negocierile de la Washington. Cine este Alexander Stubb

Este preşedintele unei ţări mici, de doar 5.6 milioane de locuitori, însă e în cărţi să facă parte din delegaţia restrânsă a europenilor care îl însoţesc pe Volodimir Zelenski la Washington. E vorba despre Alexander Stubb, preşedintele Finlandei, care, în ultima vreme, a devenit un liant între Uniunea Europeană şi Statele Unite, fiind agreat de Donald Trump.

Alexander Stubb este unul dintre liderii europeni care au avut ocazia să îi transmită lui Donald Trump că "Putin nu poate fi de încredere". I-a spus-o într-un cadru foarte familiar preşedintelui american: la o partidă de golf, după cum se arată într-un portret al lui Stubb, creionat de jurnaliştii de la Wall Street Journal.

Jurnaliştii citaţi spun că preşedintele finlandez se trezeşte, de fel, la 5 dimineaţa. Îşi începe ziua cu saună, triatlon şi, mai nou, cu convorbiri cu preşedintele Statelor Unite. De altfel, Trump l-a întrebat într-o anumită ocazie "de ce e treaz la o oră atât de matinală".

Cum împărtăşesc pasiunea pentru golf, între cei doi s-a format şi o legătură mai puţin formală, ceea ce a relaxat cadrul de comunicare şi l-a transformat pe Stubb în "omul de legătură" dintre europeni şi SUA.

Din acest rol, Stubb are convorbiri cu preşedintele Trump, în care transmite punctele de vedere ale liderilor europeni şi apoi îşi continuă rolul de mediator, transmiţând mesajele liderului de la Washington către Bruxelles şi Kiev.

"Lumea ştie că noi, finlandezii, nu avem o agendă ascunsă şi suntem destul de direcţi în comunicare", a spus Stubb într-un interviu recent pentru Wall Street Journal.

Stubb are experienţă vastă în negocierea cu Rusia şi este familiar cu Statele Unite - în anii '80 a urmat cursurile Universităţii Furman, din Carolina de Sud, când a avut o bursă şcolară pentru golf. Îi place să spună despre el că este finlandez prin naştere, sudist (din SUA, n.r.), prin voia lui Dumnezeu.

Stubb este un pod între Europa şi Trump, a spus şi senatorul republican Lindsey Graham, care a adăugat că vorbeşte cu preşedintele finlandez şi de câte două ori pe zi.

CV-ul unui preşedinte care are linie directă cu Trump

Alexander Stubb este născut la Helsinki. Tatăl său era scouter la nivel european pentru Liga Naţională de Hochei din SUA. La 13 ani, Stubb a vizitat New York-ul cu echipa sa de hochei şi, de aici, a început fascinaţia sa pentru Statele Unite.

Şi-a petrecut mai multe veri în Statele Unite şi Canada, dar şi un întreg an şcolar în Daytona Beach, Florida, pentru a putea juca golf tot anul. Visa să devină jucător profesionist de golf, aşa că s-a înscris la universitatea sus-menţionată. Acolo a învăţat politică şi relaţii internaţionale.

După ce a lucrat la Bruxelles la Comisia Europeană, în 2004 a devenit parlamentar european. Cu viziuni de centru-dreapta, şi-a susţinut mereu poziţia că Finlanda trebuie să intre în NATO. Avea şi de ce - ca mulţi finlandezi, a avut rude născute în oraşele cedate de Finlanda şi care acum parte din Federaţia Rusă. Aşa că voia ca ţara sa să fie sub umbrela protectoare a Alianţei Nord-Atlantice.

S-a întors la Helsinki întâi ca ministru de Externe şi apoi ca prim-ministru. În 2017, a ieşit temporar din politică, în principal din cauza opozanţilor care nu voiau să audă că locul Finlandei este în NATO.

În 2023, ţara sa a aderat totuşi la alianţa militară, iar el a revenit în politică pe cai mari. Este acum preşedintele ţării şi cere cheltuieli mai mari pentru Apărare.

Are un stil care iese din comun, mai ales în politica liniştită de la Helsinki, scriu jurnaliştii Wall Street Journal. Oponenţii săi l-au numit arogant şi au scos în evidenţă că nu se îmbracă "prezidenţial" şi că înjură în timpul unor întâlniri diplomatice. Anul trecut, a câştigat alegerile într-una dintre cele mai strânse curse electorale din istoria Finlandei.

Cum a ajuns Stubb partener de golf pentru Trump

Senatorul republican Lindsey Graham este cel care i-a deschis calea lui Alexander Stubb către POTUS. S-au întâlnit la un eveniment oficial, Graham a aflat despre pasiunea lui Stubb şi a sugerat să îl sune pe Trump. La scurtă vreme, preşedintele finlandez a ajuns să joace golf împreună cu Trump, la Miami.

În aceste întâlniri, Stubb a avut ocazia să îi spună preşedintelui american faptul că Vladimir Putin înţelege numai politica forţei şi că nu e un om de încredere.

Coincidenţă sau nu, la scurt timp, Trump a avut primele sale ieşiri mai dure la adresa lui Putin.

Iar totul a pornit de la visul lui Alexander de a deveni jucător profesionist de golf. Preşedintele povesteşte că tatăl său i-a spus că acest sport îi va aduce beneficii chiar dacă nu va reuşi să acceadă la nivel profesionist. Nu l-a luat în seamă atunci. Acum spune că a primit un mesaj de la tatăl său, după întâlnirea cu Trump, în care acesta îi scrisese "Ţi-am spus eu!".

