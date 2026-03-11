Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina are acum "cărțile în mână" datorită armatei ucrainene și producției dezvoltate după invazia pe scară largă lansată de Rusia. Liderul de la Kiev a subliniat că Ucraina a avut întotdeauna "cărțile", însă nu le-a arătat până acum - făcând probabil referire la tehnologia de luptă dezvoltată în timpul invaziei ruse, scrie Ukrainskaya Pravda

Zelenski, înainte de a veni în România: Toată lumea ştie acum că Ucraina are "cărţile" - YouTube/Caolan Robertson

În interviul acordat bloggerului irlandez Cailin Robertson, Zelenski a comentat percepția că Statele Unite s-au orientat către Ucraina, nu către Franța sau Germania, și că au "refuzat portavionul Marii Britanii", potrivit Ukrainskaya Pravda.

"Acum este datorită soldaților noștri, unor oameni minunați, precum și unui număr mare de produse diferite, a căror producție am crescut-o încă de la începutul războiului. Acum avem un nivel ridicat. […] Americanii ne-au cerut ajutorul și, desigur, sunt mândru că putem să ne ajutăm partenerii americani", a declarat preşedintele Volodimir Zelenski.

Liderul ucrainean a adăugat că Ucraina are "cărți" pe care nu le-a arătat până acum.

Articolul continuă după reclamă

"Cred că și acum un an le aveam, dar nu le-am arătat. Acum însă toată lumea și-a dat seama că le avem", a mai spus preşedintele.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat joi la București pentru o întâlnire cu președintele Nicușor Dan.

Potrivit lui Zelenski, pacea pentru Ucraina este posibilă dacă aliații sunt dispuși să ofere sprijin și dacă se iau rapid decizii în război. Totul depinde de cât de dispuși sunt aliații să susțină Ucraina și cât de repede va fi implementat acest sprijin.

"Avem cu toții nevoie de pași rapizi. Este ca atunci când se aude sirena: dacă ai rachete și drone Shahed și nu faci pași rapizi pentru a te apăra, vei fi distrus. La fel este și cu acest război, la fel este și cu Putin, el trebuie oprit. Pașii rapizi sunt ceea ce este necesar", a spus liderul ucrainean.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ucraina susţine că lumea nu este pregătită pentru un "al Treilea Război Mondial"

"Din punct de vedere tehnic, Europa nu este suficient de pregătită. Doar unele țări sunt. Da, se îndreaptă în această direcție. De exemplu, germanii se mișcă foarte repede, dar nu este suficient. Nu este destul timp pentru a ne pregăti pentru astfel de provocări. Țările nordice sunt, de asemenea, foarte tehnologizate. Europa de Nord este pregătită. Statele Unite au, fără îndoială, o armată foarte puternică, dar trebuie să înțelegem un lucru: cu tot respectul pentru armata americană… dacă vorbim despre război cu rachete și drone, nu este vorba despre un război terestru.

...nimeni nu are experiența cu forțele terestre pe care o avem noi acum, iar asta nu înseamnă că suntem fericiți să avem această experiență. Sunt foarte multe pierderi de vieți omenești. Nu este o bucurie, este experiență reală, pentru că Rusia ne-a atacat. […] Dar este vorba despre războiul terestru și despre tehnologii foarte periculoase, noi tehnologii de luptă, noi atitudini față de oameni, de fapt față de civili. De aceea cred că lumea nu este pregătită pentru un război mondial, pentru că un război mondial nu va însemna doar drone și rachete. Va însemna și forțe terestre, ofensive la sol și pierderi globale", a explicat Zelenski.

Zelenski, răspuns pentru preşedintele SUA

În ianuarie, președintele american Donald Trump a declarat că el este singura carte a liderului ucrainean Volodimir Zelenski și că fără el ar exista "un dezastru total".

"El nu are cărțile. Nu a avut cărți din prima zi (a războiului – n.red.)", declara atunci Trump.

În același interviu, Trump a afirmat că este dispus să se angajeze pentru participarea Statelor Unite la viitoarea apărare a Ucrainei, însă doar pentru că este convins că Rusia nu ar încerca să invadeze din nou.

În februarie 2025, Trump a susținut că Rusia are "cărțile în mână" în orice negocieri de pace pentru încheierea războiului din Ucraina, pentru că "a cucerit mult teritoriu".

Daniela Ciucă Like

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰