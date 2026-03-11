Antena Meniu Search
Indice BET, 11 martie 2026. Bursa de la Bucureşti a deschis în creştere şedinţa de miercuri

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis pe verde şedinţa de miercuri, 11 martie 2026, cifrele aratând că indicele BET este în creştere, faţă de cifrele prezentate în ziua precedentă.

Rulajul se cifra la 8,99 milioane de lei (1,76 milioane euro), după 30 de minute de la deschiderea tranzacţiilor, şi, conform agerpres.ro, indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 0,71%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o creştere de 0,69%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a câştigat 0,65%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a urcat cu 0,53%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o depreciere de 0,10%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a crescut cu 0,93%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Compania Energopetrol (+14,29%), Casa de Bucovina-Club de Munte (+6,17%) şi Romcarbon (+4,32%).

Pe de alta parte, în scădere erau acţiunile Armătura (-5,03%), Şantierului Naval Orşova (-4,05%) şi Societatea Energetică Electrica (-2,50%).

