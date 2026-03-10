O banală febră poate ascunde o afecţiune mult mai gravă, de aceea suntem îndemnaţi să mergem la medic chiar şi pentru ce ni se pare o răceală. Ce faci, însă, când te duci la medic şi chiar specialistul pune diagnosticul greşit? Este anchetă internă la cel mai mare spital de copii din Moldova. Familia unui băieţel de nici doi ani îi acuză pe medici că au ratat o meningoencefalită şi l-au trimis acasă pe cel mic cu un antiinflamator şi o cremă. Două zile mai târziu, micuţul nu a mai putut fi salvat.

Coşmarul familei lui Pavel, băieţelul de un an şi nouă luni, a început în urmă cu cinci zile. Cel mic se simţea rău şi mama lui nu a mai stat pe gânduri. A plecat din Ţibana şi s-a dus direct la cel mai mare spital de copii din Moldova. După un episod de febră la domiciliu, dar şi rigiditatea la nivelul piciorului drept şi a braţului drept, mama a decis să îşi aducă copilul la spital, aici, la unitatea de primiri urgenţe. S-a prezentat prima dată pe 5 martie. După câteva ore, a primit aici investigaţii de la un medic urgentist şi un medic ortoped. A fost trimis apoi acasă cu un medicament antiinflamator şi o cremă pentru durerile articulare.

Deşi un vaccin există, el nu face parte din schema obligatorie

Asta, pentru că diagnosticul pus la camera de gardă a fost de sinovită - o inflamaţie a articulaţiilor care nu necesita internare. "La analiză, chit că i-a ieşit prost, i-a dat drumul acasă. "Mămică, reveniţi luni dimineaţă la un control." Ca orice părinte, a ascultat medicii, că e copilul bine", a declarat sora bebeluşului. Două zile mai târziu, starea copilului s-a înrăutăţit sever. Băieţelul a fost luat cu elicopterul şi adus la spital de urgenţă. Era, însă, prea târziu. Medicii s-au luptat zadarnic, Pavel a pierit. Iar familia arată acum cu degetul spre cei care l-au consultat. Cred că băieţelul ar fi fost acum în viaţă dacă medicii nu ar fi greşit.

Articolul continuă după reclamă

"El nu trebuia dat drumul deodată acasă, trebuia să îl intereneze să stea. Au zis că poate copilul a mâncat otravă pentru şobolani. Dar nu se vedea dacă copilul este otrăvit?!", a declarat bunica bebeluşului. "Medicii nu dau nicio explicaţie. De ce nu l-au ţinut, lui îi trebuia antibiotic", a declarat sora copilului. Rezultatele autopsiei arată, negru pe alb, că Pavel a fost răpus de o meningo-encefalită, o inflamaţie toată a creierului. Este anchetă internă acum la Spitalul din Iaşi. E greu de spus dacă simptomele de la momentul consultului au fost sau nu interpretate greşit la camera de gardă.

"Evaluarea biologică relevă un simptom inflamator accentuat şi probe hepatice mult crescute", a declarat Gabriela Ghiga, purtător de cuvânt al Spitalului de Pediatrie Iași. Meningita, numită şi "boala contratimp", şi meningoencefalita sunt inflamaţii puternice. Simptomele debutează cu febră, dar merg până la convulsii. Pericolul este uriaş, spun medicii. "Fără investigaţii medicale şi suport de terapie intensivă, în formele severe, fulminante poate merge spre un prognostic extrem de rezervat şi chiar cazuri letale. Este bine să fie văzut şi de un infecţionist", a declarat Tudor Ciuhodaru, medic specialist urgențe.

Deşi un vaccin există, el nu face parte din schema obligatorie, deşi mulţi specialişti îl recomandă. Serul trebuie plătit de pacient şi costă între 200 şi 600 de lei. Nu este prima dată când Spitalul Sfânta Maria din Iaşi este în mijlocul unui scandal. În septembrie anul trecut, şapte copii s-au stins după ce s-au infectat în terapie intensivă cu o bacterie mortală, serratia. În decembrie, o altă bacterie periculoasă- piocianic s-a infiltrat în reţeaua de apă. Internările au fost atunci sistate mai multe săptămâni.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Credeți că profesorii au dreptate să refuze simulările? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰