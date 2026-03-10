Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Bărbat din Călimăneşti, reţinut după ce şi-a lovit fosta concubină de Ziua Femeii

Un bărbat de 37 de ani, din Călimăneşti, a fost reţinut de poliţişti după ce, chiar de Ziua Femeii, şi-ar fi agresat fosta concubină, încălcând astfel şi ordinul de protecţie emis împotriva lui.

de Larisa Andreescu

la 10.03.2026 , 17:07
Bărbat din Călimăneşti, reţinut după ce şi-a lovit fosta concubină de Ziua Femeii - Shutterstock

Reprezentanţii Poliţei Vâlcea au precizat că incidentul ar fi avut loc în seara zilei de 8 martie, în jurul orei 20:00, pe o stradă din Călimăneşti, unde bărbatul ar fi întâlnit-o pe femeie, în vârstă de 41 de ani, şi ar fi luat-o la bătaie, deşi avea interdicţie să se apropie de ea.

"În urma evenimentului, femeia a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. În acest caz, poliţiştii au întocmit dosar penal, iar în urma probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brezoi, a fost dispusă măsura reţinerii bărbatului pentru 24 de ore", au transmis reprezentanţii IPJ Vâlcea.

Bărbatul este cercetat acum pentru încălcarea ordinului de protecţie şi violenţă în familie, urmând ca în cursul zilei de marţi să fie prezentat magistraţilor, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun. 

Articolul continuă după reclamă
Larisa Andreescu
Larisa Andreescu Like

Larisa Elena Andreescu face parte din echipa Observator de peste 8 ani şi este în prezent Editor de Content pentru site-ul observatornews.ro.

calimanesti yiua femeii bataie
Înapoi la Homepage
Afacerea uriaşă a milionarului Dan Şucu! Ce lovitură a dat chiar în Bucureşti
Afacerea uriaşă a milionarului Dan Şucu! Ce lovitură a dat chiar în Bucureşti
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Peste 90 de milioane de lei ajutor de stat pentru o firmă din Grupul Țiriac, ca să construiască un combinat. După un an nu s-a demarat nicio lucrare
Peste 90 de milioane de lei ajutor de stat pentru o firmă din Grupul Țiriac, ca să construiască un combinat. După un an nu s-a demarat nicio lucrare
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
Cum a reacționat Teodora Tompea când a aflat că va prezenta Observator! Ce spune vedeta de la Antena 1
Cum a reacționat Teodora Tompea când a aflat că va prezenta Observator! Ce spune vedeta de la Antena 1
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că profesorii au dreptate să refuze simulările?
Observator » Evenimente » Bărbat din Călimăneşti, reţinut după ce şi-a lovit fosta concubină de Ziua Femeii