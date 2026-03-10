Bărbat din Călimăneşti, reţinut după ce şi-a lovit fosta concubină de Ziua Femeii

Un bărbat de 37 de ani, din Călimăneşti, a fost reţinut de poliţişti după ce, chiar de Ziua Femeii, şi-ar fi agresat fosta concubină, încălcând astfel şi ordinul de protecţie emis împotriva lui.

Reprezentanţii Poliţei Vâlcea au precizat că incidentul ar fi avut loc în seara zilei de 8 martie, în jurul orei 20:00, pe o stradă din Călimăneşti, unde bărbatul ar fi întâlnit-o pe femeie, în vârstă de 41 de ani, şi ar fi luat-o la bătaie, deşi avea interdicţie să se apropie de ea.

"În urma evenimentului, femeia a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. În acest caz, poliţiştii au întocmit dosar penal, iar în urma probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brezoi, a fost dispusă măsura reţinerii bărbatului pentru 24 de ore", au transmis reprezentanţii IPJ Vâlcea.

Bărbatul este cercetat acum pentru încălcarea ordinului de protecţie şi violenţă în familie, urmând ca în cursul zilei de marţi să fie prezentat magistraţilor, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

