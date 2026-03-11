Bilanțul pierderilor armatei SUA în războiul cu Iranul: până la 150 de răniți și 7 decedaţi

Până la 150 de militari americani au fost răniți în războiul cu Iranul, început în urmă cu 10 zile, potrivit Reuters .

Bilanțul pierderilor armatei SUA în războiul cu Iranul: până la 150 de răniți și 6 decedaţi - Shutterstock

Inițial, Pentagonul anunțase 8 soldați răniți grav, dar ulterior, într-o declarație transmisă după apariția materialului Reuters, a estimat numărul răniților la aproximativ 140 și a precizat că marea majoritate a acestora au suferit răni minore.

"De la începutul Operațiunii Epic Fury, aproximativ 140 de militari americani au fost răniți în cele 10 zile de atacuri susținute", a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell.

108 dintre militarii răniți s-au întors deja la datorie, potrivit Pentagonului. Parnell a precizat că cei opt militari grav răniți primesc cel mai înalt nivel de îngrijire medicală.

Articolul continuă după reclamă

Separat, șapte soldați americani au fost uciși la începutul războiului din Orientul Mijlociu, potrivit informațiilor comunicate anterior de autoritățile americane, potrivit New York Times.

Luca Bădilă Like

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰