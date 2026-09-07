Dacă vă doriţi să scăpaţi măcar pentru câteva ore de agitaţia urbană, avem noi o sugestie! Codrii Seculari Slătioara - o destinaţie unică, ce merită să fie descoperită. Rezervaţia are peste 1.000 de hectare de arie protejată, iar arborii sunt vechi chiar şi de 500 de ani.

În rezervaţia naturală Codrii Seculari Slătioara timpul pare că a stat în loc. "Această rezervaţie are un istoric care se pierde în negura timpului, de-a lungul mileniilor şi a sutelor de ani ea a rămas neschimbată. Dacă ne uităm, vedem că acesta este caracterul unei păduri virgine, plantule de puiet de câţiva centimetri la arbori de dimensiuni mari şi la arbori căzuţi care putrezesc. Aceşti arbori sunt în starea în care îi vedeţi adică putrezi", a declarant Emanuel Havrici, şef ocol silvic Stulpicani.

Locul din Bucovina găzduieşte comori de o frumuseţe recunoscută la nivel mondial

Comorile din rezervaţie fac parte din Patrimoniul Mondial UNESCO din anul 2017. Bradul, molidul sau fagul sunt speciile ce merită să fie admirate de cei care îşi doresc să se desprindă măcar puţin de agitaţia cotidiană. Natura sălbatică din Codrii Seculari Slătioara oferă un peisaj unic, frumuseţea acestui loc este greu de descris, în cuvinte, ea merită descoperită, aici simţi cum parcă timpul se opreşte în loc. Arborii au vârste şi înălţimi remarcabile. Unii au aproape 500 de ani şi înălţimi de peste 40 de metri.

Articolul continuă după reclamă

"Ca şi comparaţie, în stânga mea avem un arbore cu o vârstă de aproximativ 200 de ani, iar în dreapta avem un arbore cu aceaşi specie cu o vârstă de 60 de ani. Se poate vedea cu ochiul liber diferenţa între un diametru şi celălalt, prezenţa muşchilor, a lichenilor, specifice arborilor bătrâni", a declarat Maria Tăutu, inginer ocol silvic Stulpicani. Rezervaţia forestieră este un laborator viu şi pentru cercetători. Ecosistemul fiind unic în zona de Est a Carpaţilor.

"Este o pădure impresionantă pe care cadrele didactice de la facultatea de Silvicultură din Suceava au introdus-o în catalogul pădurilor virgine din România", a declarat Cătălin Roibu, inginer Facultatea de Sivicultură Suceava. Cu o suprafaţă de peste 1.000 de hectare de arie protejată, locul din Bucovina găzduieşte comori de o frumuseţe recunoscută la nivel mondial.