Situaţie absolut halucinantă în Capitală. Un bărbat a fost închis pe nedrept, timp de o lună, la Peniteniciarul Rahova, după un şir de greşeli grave ale Poliţiei. Totul a început de la o confuzie de nume. Suspectul acuzat de furt şi prins imediat după ce a sustras un parfum din mall, le-a spus agenţilor că nu are actele de identitate la el şi i-a minţit cu privire la nume. Poliţiştii l-au crezut pe cuvânt şi, fără nicio altă verificare, au pornit pe urmele lui în momentul în care acesta a încălcat obligaţiile controlului judiciar. Aşa au ajuns la altcineva, în timp ce adevăratul hoţ e căutat şi acum.

Putem vorbi despre o eroare sau putem vorbi despre o neglijenţă aşa cum deja consideră Poliţia Capitalei pentru că a fost deschisă o anchetă internă. Superiorii poliţiştilor în cauză vor să afle cum a fost posibil să-l creadă pe cuvânt pe acel individ şi au notat acele date fără să verifice dacă acele date corespund sau nu.

Cum s-a întâmplat incidentul

Concret, hoţul a mers într-un magazin din nordul Capitalei, a furat un parfum de peste 1.000 de lei şi a fost prins în scurt timp. În momentul în care poliţiştii l-au găsit, aceştia au vrut să-l legitimeze, hoţul a spus că nu are buletinul la el, moment în care a oferit alte date de identificare. Date pe care fie le-a inventat, fie le cunoştea de la un apropiat. Poliţiştii au notat acele date, l-au reţinut 24 de ore, iar după expirarea termenului a fost lăsat sub control judiciar.

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Bărbatul nu a mai revenit niciodată la secţie pentru a respecta controlul judiciar, moment în care procurorii au decis să treacă de la controlul judiciar, la arestul preventiv. În acel moment, când a fost dat în urmărire pe site-ul Poliţiei, atunci a aflat şi bărbatul ale cărui date fuseseră oferite că este căutat de autorităţi. S-a dus la secţie, a fost arestat preventiv, închis în Penitenciarul Rahova 30 de zile până când autorităţile s-au lămurit că nu despre e vorba.

Între timp, magazinul de parfumuri şi-a retras acea plângere, motiv pentru care hoţul respectiv este cercetat doar pentru uz de fals, nu pentru furt. Poliţiştii în continuare nu ştiu cine e hoţul, îl caută pentru a-l trage la răspundere. Bărbatul căruia i-a fost furată identitatea şi care a stat nevinovat la închisoare 30 de zile ar putea să-i dea în judecată pe poliţişti şi să ceară daune.