Peste o sută de turiști au ajuns la Jurilovca convinși că vor participa la unul dintre cele mai cunoscute evenimente din zonă, doar pentru a descoperi că acesta nu fusese organizat. Primarul localității spune că informația falsă s-a răspândit pe mai multe căi, iar unii dintre vizitatori au ajuns acolo după ce au cerut ajutorul inteligenței artificiale.

Eugen Ion a declarat pe pagina sa de Facebook, că situaţia din acest weekend de la Jurilovca dovedeşte că nu sunt necesare tehnici complicate pentru ca oamenii să fie păcăliţi şi induşi în eroare. Peste 10 autocare pline cu turişti au luat cu asalt comuna, nerăbdători să participe la cunoscutul festival al borşului.

El a precizat că Festivalul Borşului Lipovenesc de Jurilovca nu este organizat în acest an.

"Sunteţi obişnuiţi cu faptul că noi comunicăm permanent şi în niciun caz nu se putea pune problema ca un eveniment de asemenea anvergură să nu fie anunţat oficial. Aşadar, NU am anunţat festivalul, deci NU se ţine. Şi totuşi, în acest weekend, încă de la primele ore ale dimineţii, în localitatea noastră au început să sosească autocare cu turişti, dar şi nenumăraţi turişti cu autoturisme personale. Şi acest lucru a continuat pe tot parcursul zilei. Toţi veneau la…. Festivalul Borşului Lipovenesc de Jurilovca", a declarat primarul Eugen Ion.

Articolul continuă după reclamă

El a adăugat că regretă faptul că oameni veniţi din toată ţara în Jurilovca au fost dezamăgiţi când au aflat că festivalul nu mai are loc.

Agenţiile de turism au promovat excursii la un festival care nu exista

Eugen Ion a explicat cum a fost posibil ca oamenii să ajungă la un eveniment care nu are loc.

"Încă de la începutul verii, au apărut pe reţelele de socializare diverse afişe ale unor agenţii de turism care promovau excursii la Festivalul Borşului Lipovenesc de Jurilovca, anunţând diverse date - unele la finalul lunii august, altele la începutul lui septembrie, altele la jumătatea lunii septembrie. Niciuna dintre aceste agenţii nu a sunat la noi, la primărie, în calitate de organizator, să întrebe dacă festivalul are loc sau să afle eventual o dată exactă. Noi ştim că festivalul este un punct major de atracţie pentru întreaga zonă, dar respingem categoric varianta în care operatori din turism s-ar putea folosi în mod fals de acest renume pentru a atrage turişti aici. E o înşelătorie", a transmis primarul din Jurilovca.

El a adăugat că şi-a mobilizat echipa şi a sunat la respectivele agenţii de turism, rugându-le să renunţe la promovarea unui eveniment fals.

"Au fost agenţii care şi-au cerut scuze că nu s-au informat suficient, au fost altele care nu şi-au cerut scuze, dar au renunţat la excursii, au fost şi altele care au pretins că ştiu mai bine decât noi, organizatorii - respectiv că festivalul are loc pentru că aşa scrie «pe internet». Cu siguranţă au fost şi unii astfel de organizatori de excursii care au scăpat vigilenţei noastre şi au listat aceste oferte. False", a mai afirmat primarul din Jurilovca.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Peste 10 autocare cu turişti au ajuns la Jurilovca

Eugen Ion a menţionat că peste 10 autocare au ajuns în Jurilovca şi au adus turişti care au crezut că vor participa la festival. Cu toate acestea, el a menţionat că independent de excursiile organizate, în Jurilovca au venit şi foarte mulţi turişti cu maşinile personale, tot pentru festival. Aceştia au indicat ca sursă de informare inteligenţa artificială.

"Ne-am întrebat şi i-am întrebat, pe mulţi dintre ei, de unde au avut această informaţie falsă. Dincolo de «am văzut pe reţelele de socializare», s-a mai conturat un răspuns: oamenii au întrebat inteligenţa artificială - o interogare către Chat GPT - dacă se ţine festivalul. Şi au primit un răspuns GREŞIT. Am testat noi înşine acest aspect. Noi, organizatorii de facto ai festivalului, care NU am organizat festivalul, am întrebat Chat GPT dacă anul acesta Festivalul Borşului Lipovenesc de Jurilovca are loc şi am primit, halucinant, răspunsul că da, el se desfăşoară în acest weekend, 4-5 septembrie!", a mai afirmat primarul Eugen Ion.

Alte festivaluri fictive care au atras mii de oameni

O farsă de Ziua Păcălelilor pe Facebook a anunțat un festival masiv în Bruxelles. Peste 5.000 de oameni s-au strâns în parc, fiind necesară intervenția poliției cu tunuri de apă, deoarece festivalul era 100% fictiv.

Cel mai mare eșec din istorie. Oamenii au plătit mii de dolari și au zburat pe o insulă privată pentru un festival de lux care, la fața locului, nu fusese construit, găsind doar corturi de sinistrați și sandvișuri cu brânză.