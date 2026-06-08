Locul din România mai puțin cunoscut care ascunde unele dintre cele mai spectaculoase priveliști

Priveliști încântătoare, ape repezi de munte, pereți verticali de stâncă și pajiști pline cu plante vindecătoare. De asta au parte pasionaţii de drumeţii care aleg o evadare în natură pe Piscul Vulturului din inima Munţilor Apuseni.Tot aici căsuța mocănească, veche de peste un secol, este refugiul perfect pentru un popas, după o zi petrecută pe munte.

O privelişte de vis care îţi taie respiraţia la propriu. Este tabloul fascinant care îi întâmpină pe toţi cei care ajung pe cărările Munților Trascău. Chiar dacă nu se laudă cu înălțimi zvelte care să străpungă cerul, priveliştile cuceresc fiecare turist.

"Ne-am adăpat de la pârâu cu apă, ne-am odihnit, am mâncat, iar acum avem o privelişte de neegalat". Iar după mişcare pe săturare, cele mai mari recompense sunt apa limpede de izvor şi parfumul florilor.

Dacă aveţi în plan să vă deconectaţi de la toată agitaţia cotidiană, trebuie să ştiţi că acesta este un traseu de doar câteva ore, de dificultate medie.

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"Avem vreo şase sute de metri diferenţă de nivel de urcat, până ajungem la altitudinea de 1189 pe Piscul Vulturului, aici în Munţii Trascău, urcuşul este destul de abrupt şi ai nevoie de o condiţie fizică bună. Şi bineînţeles de echipament montan", explică Alexandra Marcu, alpinist.

Una din atracţiile zonei, este căsuța pitorească, refugiul perfect pentru popas și reconectare cu natura. "Este o casă tradiţional mocănească, strămutată în 2014 în satul Cheia. Este o casă considerată a săracilor după 1900, are două camere în componenţă", spune Gabriel Suliman.

Traseele din Munții Trascău rămân deschise pe toată perioada sezonului cald.