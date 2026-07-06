Fermele de animale și grădinile zoologice sunt printre cele mai căutate destinații pentru familiile cu copii în weekend. Părinţii apelează tot mai des la acest tip de activitate, pentru a-i îndepărta pe cei mici de ecrane şi pentru a le arăta frumuseţea naturii. Am găsit şi noi o mini-fermă în judeţul Suceava, care e un colţişor de linişte unde trăiesc animale domestice, dar şi exotice. Iar la o oră distanţă, la o grădină zoologică, am descoperit exemplare sălbatice, dornice să fie admirate de vizitatori.

La aproximativ 30 de kilometri de Suceava, în Liteni, o mini-fermă şi-a deschis porţile pentru iubitorii de animale.

"Pentru linişte. Copiii aleargă cu animăluţele şi ne relaxăm", a spus o mamă.

Cei mai fericiţi sunt, bineînţeles, cei mici.

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Reporter: Cum sunt animalele?

Băieţel: Drăguţe.

Reporter: Care îţi place cel mai mult?

Băieţel: Măgarul şi căluţul.

"Sunt foarte mulţi copii care nu au oportunitatea sau şansa de a avea bunici la ţară sau rude şi am zis că este un motiv foarte bun şi întemeiat de a crea un astfel de spaţiu", a spus Andrei Popușoi, reprezentant mini-fermă de animale.

Preţul unui bilet pentru copii este de 15 lei, iar adulţii trebuie să plătească cu zece lei în plus.

La aproape o oră distanţă se află o altă oază de relaxare. Grădină zoologică în Rădăuţi adăposteşte 150 de exemplare de animale.

Vedetele grădinii zoologice de aici de la Rădăuţi sunt Baloo şi Bela. Baloo este major, are 18 ani, iar Bela este cu un an mai mare. Cei doi iubesc să se joace cu cauciucul, în ţarc sau în piscină, spre deliciul vizitatorilor.

În prima jumătate a acestui an, peste 15 mii de oameni au vizitat grădina zoologică de la Rădăuţi.