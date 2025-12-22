Antena Meniu Search
Ce-ar fi dacă jocurile video te-ar pune efectiv în mișcare? În București există un loc unde realitatea virtuală nu înseamnă câteva ore petrecute pe scaun, ci alergat, coordonare și efort fizic real. Este vorba despre un concept care combină adrenalina jocurilor video cu dinamica unui meci de paintball, dar fără cabluri, fără rucsacuri și cu libertate totală de mișcare.

de Alexandru Munteanu

la 22.12.2025 , 18:08

Alex Munteanu: Este fascinantă această lume virtuală, dar vreau să aflu mai multe detalii despre ea, pentru că poate nu vrem să mergem la un târg de Crăciun acum, de sărbători, sau poate nu vrem să mergem la schi sau vrem să facem totuși ceva mișcare în București. […] Îmi place foarte mult treaba asta, cu toate că pare ciudat să vorbești despre inteligență artificială sau despre VR în lumea reală, dar cred că te deconectează foarte mult. Vreau să-mi povestești puțin despre ce este vorba. Ce se întâmplă aici?

"Arena noastră este o combinație perfectă între jocurile video, dar și sport – le îmbină pe ambele. Este cadrul perfect, mai ales în această perioadă de sărbători. Noi invităm oamenii să vină, să se relaxeze, mai ales între mesele copioase. Ca și jocuri, avem două jocuri, unul cu zombie, “Moon of the Dead”, dar și o versiune de Player vs Player, “Battle Arena”. […] Capacitatea arenelor este de 10 jucători maxim. O arenă are 500 de metri pătrați. Noi avem două astfel de arene în locație.

Misiunea [jucătorilor] depinde de jocul pe care l-au ales – dacă este cel cu zombie, unde trebuie să omoare toți acei zombie, ori dacă joacă PvP, este și o opțiune de acaparat steagul și să apere acea zonă, ori se poate juca free for all, să se împuște între ei", a explicat managerul unei arene VR, Andrei Pancescu.

Ce trebuie să ştie cei care vor să se distreze în VR

Alex Munteanu: Un cost estimativ dacă vrem să ne distrăm în acest fel?

Andrei Pancescu: Costurile pornesc de la 89 lei, predominant în timpul săptămânii, 109 lei în weekend, în orele de vârf.

Alex Munteanu: Există competiții internaționale de așa ceva?

Andrei Pancescu: Sunt competiții internaționale și noi am participat la o asemenea competiție, dar totodată vom crea și noi prima ligă de e-sports la începutul anului viitor.

Alex Munteanu: Câte calorii poți arde aici? Mă gândesc că e destul de antrenant.

Andrei Pancescu: Este foarte, foarte antrenant. Avem oaspeți care vin la noi după sală sau vin să se joace pentru a nu merge la sală și să ardă caloriile la noi.

Alex Munteanu: Ai vreo recomandare pentru cei care vor să încerce această experiență?

Andrei Pancescu: Recomandarea mea este să vină aici, să încerce, pentru că sunt 100% sigur că se vor reîntoarce.

Alexandru Munteanu
Alexandru Munteanu Like

Iubesc televiziunea! Este locul în care pot face lucrurile cu pasiune, creativitate și entuziasm. Prima mea experiență serioasă cu microfonul a venit încă din clasa a VIII-a.

