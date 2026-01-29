Violența online, sub formele ei evidente sau ascunse, este o realitate cu care se confruntă zilnic atât adulții, cât și copiii. În contextul recentelor cazuri grave de violență între minori, inclusiv crima din Timiș, subiectul revine în atenție, cu atât mai mult cu cât pericolele din mediul digital sunt adesea mai greu de identificat decât par la prima vedere.

Încep cu una dintre cele mai mari provocări: trebuie să ne asigurăm că, în ceea ce văd copiii, nu există violenţă fizică, dar nici violenţă emoţională. De niciun fel. Iar pentru asta trebuie în primul rând să ştim să o identificăm noi. Altfel, efectele pot fi foarte grave.

De exemplu, desensibilizarea copilul față de suferința celorlalți. Creierul copilului învață să normalizeze agresivitatea ca reacție firească la conflict. În timp, pot apărea dificultăți în gestionarea furiei, impulsivitate crescută, scăderea empatiei şi sigur, reacţii violente.

Nu doar desenele, ci şi jocurile contează. Comportamentele pe care le văd în mod repetat devin exemple concrete pentru cei mici. Conținutul construit pe frică, tensiune continuă și pericol iminent activează sistemul de alarmă al creierului care poate rămâne activ și după oprirea ecranului. Iar asta duce la stări de anxietate, tulburări de somn și reacții de teamă nejustificată

Articolul continuă după reclamă

Mai departe avem categoria jocurilor care nu conţin violenţă, dar au personaje care arată horror sau imagini înfricoşătoare. Creierul copilului mic face cu dificultate diferența între ficțiune și realitate. Personajele cu aspect amenințător pot genera frici persistente, coșmaruri și hipervigilență. Aceste imagini pot alimenta o stare constantă de neliniște pe care părinţii o pot observa cel mai bine înainte de somn.

Periculoase pot fi şi activităţile care combină frica şi recompensa. Atunci când teama este urmată de câștig, creierul asociază stresul cu plăcerea. Practic copilul învață să caute stimulare intensă pentru a simți satisfacție, iar activitățile calme precum colorat sau citit devin rapid plictisitoare.

Antonia Gasparovici Like Am visat să lucrez în televiziune încă de la vârsta de patru ani, când urmăream jurnalele de ştiri (ale Antenei 1, recunosc), de la început până la sfârşit, dorindu-mi cu ardoare ca într-o zi să fiu şi eu parte din ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu schimbările din programa şcolară? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰