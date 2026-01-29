Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Cum îți afectează ecranul telefonului copilul. Comportamentele care apar fără să-ți dai seama

Violența online, sub formele ei evidente sau ascunse, este o realitate cu care se confruntă zilnic atât adulții, cât și copiii. În contextul recentelor cazuri grave de violență între minori, inclusiv crima din Timiș, subiectul revine în atenție, cu atât mai mult cu cât pericolele din mediul digital sunt adesea mai greu de identificat decât par la prima vedere.

de Antonia Gasparovici

la 29.01.2026 , 13:05

Încep cu una dintre cele mai mari provocări: trebuie să ne asigurăm că, în ceea ce văd copiii, nu există violenţă fizică, dar nici violenţă emoţională. De niciun fel. Iar pentru asta trebuie în primul rând să ştim să o identificăm noi. Altfel, efectele pot fi foarte grave.

De exemplu, desensibilizarea copilul față de suferința celorlalți. Creierul copilului învață să normalizeze agresivitatea ca reacție firească la conflict. În timp, pot apărea dificultăți în gestionarea furiei, impulsivitate crescută, scăderea empatiei şi sigur, reacţii violente.

Nu doar desenele, ci şi jocurile contează. Comportamentele pe care le văd în mod repetat devin exemple concrete pentru cei mici. Conținutul construit pe frică, tensiune continuă și pericol iminent activează sistemul de alarmă al creierului care poate rămâne activ și după oprirea ecranului. Iar asta duce la stări de anxietate, tulburări de somn și reacții de teamă nejustificată

Articolul continuă după reclamă

Mai departe avem categoria jocurilor care nu conţin violenţă, dar au personaje care arată horror sau imagini înfricoşătoare. Creierul copilului mic  face cu dificultate diferența între ficțiune și realitate. Personajele cu aspect amenințător pot genera frici persistente, coșmaruri și hipervigilență. Aceste imagini pot alimenta o stare constantă de neliniște pe care părinţii o pot observa cel mai bine înainte de somn.

Periculoase pot fi şi activităţile care combină frica şi recompensa. Atunci când teama este urmată de câștig, creierul asociază stresul cu plăcerea. Practic copilul învață să caute stimulare intensă pentru a simți satisfacție, iar activitățile calme precum colorat sau citit devin rapid plictisitoare.

Antonia Gasparovici
Antonia Gasparovici Like

Am visat să lucrez în televiziune încă de la vârsta de patru ani, când urmăream jurnalele de ştiri (ale Antenei 1, recunosc), de la început până la sfârşit, dorindu-mi cu ardoare ca într-o zi să fiu şi eu parte din

jocuri video telefon mobil copii parinti violenta online
Înapoi la Homepage
Detalii teribile despre accidentul cu 7 morţi din Timiş. Ce s-a putut afla despre şoferul microbuzului
Detalii teribile despre accidentul cu 7 morţi din Timiş. Ce s-a putut afla despre şoferul microbuzului
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Ar fi o pierdere uriașă! Starul lui Filipe Coelho se antrenează separat și are șanse mici să joace cu Farul. Exclusiv
Ar fi o pierdere uriașă! Starul lui Filipe Coelho se antrenează separat și are șanse mici să joace cu Farul. Exclusiv
Scandal sexual la nivel înalt: filmarea cu un consilier prezidențial căsătorit și subalterna lui a provocat furtună în Muntenegru
Scandal sexual la nivel înalt: filmarea cu un consilier prezidențial căsătorit și subalterna lui a provocat furtună în Muntenegru
Viorica de la Clejani se dezice de Fulgy! Cântăreața nu vrea să mai audă de el: ”Mă lepăd”
Viorica de la Clejani se dezice de Fulgy! Cântăreața nu vrea să mai audă de el: ”Mă lepăd”
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu schimbările din programa şcolară?
Observator » Evenimente » Cum îți afectează ecranul telefonului copilul. Comportamentele care apar fără să-ți dai seama