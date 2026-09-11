Locul unde tradiția culesului strugurilor continuă cu ajutorul nepalezilor. Recolta ajunge în butoaiele cu vin

Noi aşteptăm şi tot aşteptăm toamna, dar pare aşa departe că mai bine ne gândim în continure la vară. Dacă tot avem soare, măcar să ne bucurăm de el. Mai ales că fix soarele ne-a ajutat în perioada asta să avem culturi bune... de struguri. În judeţul Alba, spre exemplu, oriunde te-ai uita, viţele de vie atârnă deja de fructe. Iar cei care au grijă de ele abia aşteaptă să facă vin din toată producţia.

La Jidvei, una dintre cele mai importante zone viticole din ţară, suprafața cultivată cu viță-de-vie depășește 4.000 de hectare. Recoltarea se desfăşoară în etape, în funcție de soi, dar și de gradul de coacere al strugurilor. Ciorchinii ajunși la maturitate sunt culeși și transportați rapid către centrele de vinificație, unde începe procesul de transformare a recoltei în vin.

"Avem undeva, în jur de 400 de nepalezi, iar combine sunt, 16 combine de recoltat struguri. În ciuda faptului că a fost un an destul de dificil, strugurii se prezintă bine. Au fost şi câteva ploi exact în momentul în care am avut nevoie", a declarat Marian Cucura, director tehnic.

"Este un an plin de prospeţime, arome florale, arome tipice tuturor soiurilor pe care noi le avem în plantaţie", spune Sorin Burnete, inginer.

Articolul continuă după reclamă

Și la Ciumbrud a început culesul

Aici, suprafața cultivată este mult mai mică, de câteva sute de hectare. Chiar şi aşa, strugurii sunt sănătoși şi numai buni pentru vinificație.

Recolta de anul acesta vine, astfel, cu speranțe mari pentru producătorii din Jidvei și Ciumbrud, dar și pentru iubitorii de vinuri din Alba. În perioada următoare, se vor bucura de cel mai bun vin.