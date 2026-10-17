Oraşul unde tinerii îşi cumpără apartamente la jumătate de preţ faţă de Capitală. Tot mai mulţi fac credite

Într-o ţară vecină cu România, cele mai multe locuinţe sunt cumpărate în continuare cu banii jos, însă tot mai mulţi oameni apelează şi la credite bancare, iar oraşul în care această variantă este cel mai des întâlnită nu este nici Belgrad, nici Novi Sad. Potrivit celor mai recente date, în Nis, peste 40% dintre apartamente sunt cumpărate de tineri cu bani împrumutaţi de la bancă.

Aproape 34% dintre apartamentele vândute în Serbia în perioada aprilie-iunie 2026 au fost cumpărate prin credite bancare, arată datele RGZ citate de Blic.

Procentul este însă mult mai mare în unele oraşe. O analiză realizată de portalul imobiliar 4zida arată că Nis a depăşit atât Belgradul, cât şi Novi Sad în privinţa proporţiei de locuinţe cumpărate cu credit.

Oraşul din Serbia unde 4 din 10 apartamente sunt cumpărate cu credit

În Nis, 42,1% dintre apartamente au fost cumpărate prin credit bancar în al doilea trimestru al anului. Pe locul al doilea se află Novi Sad cu 41,7%, urmat de Belgrad, unde procentul ajunge la 40,5%.

Articolul continuă după reclamă

Dintre cele patru oraşe analizate, Kragujevac are cel mai mic procent, de 30%.

Vladimir Zivadinovic, proprietarul agenţiei imobiliare BOX Nekretnine din Nis, spune că majoritatea celor care cumpără locuinţe cu credit sunt cupluri tineri şi familii cu mai mulţi copii. Aceştia caută de cele mai multe ori apartamente mai spaţioase, cu mai multe camere, pentru care plătesc în medie aproximativ 130.000 de euro.

Totuşi, vânzătorii îi preferă adesea pe cei care pot plăti întreaga sumă pe loc. Motivul este simplu: aprobarea unui credit ipotecar poate dura până la 45 de zile.

Cât costă un apartament în Belgrad, Novi Sad şi Nis

Preţurile locuinţelor diferă foarte mult de la un oraş la altul. Potrivit portalului 4zida, în Nis, preţul mediu cerut pe metru pătrat este de 2.008 euro.

În Novi Sad, metrul pătrat costă în medie 2.762 de euro, în timp ce în Belgrad preţul creşte exponenţial la 3.344 de euro. Asta înseamnă că un metru pătrat în capitala Serbiei este, în medie, cu peste 1.300 de euro mai scump decât în Nis.

În Kragujevac, situaţia stă chiar mai bine, întrucât cei care apelează la credit caută mai ales apartamente mici, de până la 45 mp, care costă în jur de 100.000 de euro.

Tinerii aleg creditele, cei care au economii preferă să plătească pe loc

Dejan Talijan, directorul agenţiei imobiliare Kragujstan, spune că în Kragujevac cei care apelează mai des la credite sunt tinerii angajaţi şi cuplurile căsătorite.

În schimb, persoanele care au vândut deja o altă proprietate sau cei care cumpără apartamente pentru a le închiria preferă să plătească întreaga sumă pe loc.

La nivelul întregii pieţe imobiliare din Serbia, creditele sunt folosite mai rar. Doar 15% dintre tranzacţiile de toate tipurile au fost realizate cu ajutorul unui împrumut bancar în al doilea trimestru din 2026. În cazul apartamentelor, procentul este mai mult decât dublu, de 33,7%.