Piloții Forțelor Aeriene Române au doborât, sâmbătă seară, două drone care au pătruns în spațiul aerian național, deasupra Mării Negre, în apropierea orașului Sulina. Potrivit ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță, aeronavele F-16 au interceptat și doborât cele două aparate la câteva minute după intrarea acestora în spațiul aerian al României.

Două drone intrate în spațiul aerian al României, doborâte de piloții români în apropiere de Sulina - arhiva MApN, Laurențiu Turoi

"În această seară, în jurul orei 18:00, piloții români, aflați la manșele unor aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române, au doborât două drone intrate în spațiul aerian al României", a transmis Ministerul Apărării Naţionale.

Cele două drone au fost doborâte deasupra Mării Negre. Potrivit ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță, aeronavele F-16 au interceptat și doborât cele două aparate la câteva minute după intrarea acestora în spațiul aerian al României.

"Două drone aeriene angajate și doborâte acum câteva minute de piloții militari români deasupra Mării Negre. Prima dronă a intrat în spațiul aerian național la 17:59 și a fost doborâtă în 2 minute la 25km SE de Sulina. Cea de-a doua dronă, în aceeași zonă, a fost angajată și doborâtă la 18:05, la 5 minute dupa ce a intrat în spațiul aerian național, la 20km E de Sulina. Felicitări, colegi! Nimic din ce s-a muncit până acum nu e în zadar!", a scris Radu Miruţă pe Facebook.

Articolul continuă după reclamă

De la începutul războiului din Ucraina, patru drone au mai fost doborâte pe teritoriul României, toate în acest an, trei în iulie și una în august.